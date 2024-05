Śląsk Wrocław w kapitalnym stylu wraca po roku do Centralnej Ligi Juniorów U-19

Śląsk wraca do CLJ U-19 po roku przerwy i trzeba przyznać, że robi to w kapitalnym stylu. W ciągu całego sezonu, czyli 28 meczach jesiennej ligi wojewódzkiej i wiosennej ligi makroregionalnej tylko raz stracił punkty - po porażce w derbach Wrocławia ze Ślęzą, która aktualnie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli ligi makroregionalnej. Łączny bilans bramkowy WKS-u to 148 bramek strzelonych i 12 straconych, z czego zaledwie 2 na wiosnę. Ekipę Śląska do lat 19 prowadzi Ryszard Pietraszewski, który ma duże doświadczenie w pracy z młodzieżą.