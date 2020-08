Śląsk Wrocław pojedzie do Krakowa bez Dino Štigleca i Erika Expósito. Małe szanse na występ Janasika

Celeban i inny klubowy weteran Mariusz Pawelec wyszli w podstawowym składzie. Wszystko przez absencje pozostałych bocznych obrońców. "Celik" zagrał na prawej stronie defensywy, ponieważ Lubambo Musonda w obliczu odejścia Przemysława Płachety i Filipa Markovicia musiał wrócić do gry na skrzydle. Guillermo Cotugno po uporaniu się z kłopotami z poziomem cukru w organizmie... naderwał mięsień przywodziciela i jest wyłączony z gry przez kilka tygodni. Jest jeszcze sprowadzony latem z Odry Opole Patryk Janasik, ale ten 23-letni uniwersalny obrońca także ma problemy mięśniowe. W tym tygodniu był powoli wprowadzany do treningów, ale w Krakowie raczej nie zagra.

Innego zdania jest całkiem szerokie grono kibiców WKS-u, którzy swój sprzeciw głośno wyrażają w mediach społecznościowych. Pawłowski faktycznie w Turcji za wiele nie pograł, ale rok temu wyjeżdżał z KGHM Zagłębia Lubin jako najbardziej produktywny skrzydłowy w ekstraklasie (8 goli, 9 asyst). Podobne liczby miał sprzedany właśnie do Norwich City Przemysław Płacheta.

Śląsk ustalił już z piłkarzem i jego przedstawicielami wszystkie szczegóły kontraktu. Jak tylko stanie się wolnym agentem, przyleci do Wrocławia na testy medyczne. Wcześniej zabiegał o niego także Lech Poznań, ale zakontraktowanie przez "Kolejorza" Czecha Jana Sykory praktycznie zamknęło ten temat.

Jeśli do transferu Pawłowskiego ostatecznie by nie doszło (choć z naszych informacji wynika, że finalizacja jest blisko), to WKS sięgnie po innego wyskautowanego już zawodnika na tę pozycję. Obojętnie który z nich trafi na Oporowską, będzie to koniec transferów do klubu tego lata.