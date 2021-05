Śląsk Wrocław mistrz Polski 1977 [SKŁAD, ARCHIWALNE ZDJĘCIA, HISTORIA]

Na 5 minut przed końcem spotkania Sybis podał do Kwiatkowskiego, który umieścił piłkę w siatce. Po końcowym gwizdku sędziego zapanowała wielka radość drużyny gości. Do Rybnika udało się kilkuset najwierniejszych kibiców Śląska, którzy po meczu znieśli na rękach piłkarzy z boiska. W górę podrzucano trenerów i opiekunów drużyny. W drodze powrotnej ekipa Śląska zatrzymała się na kolację w gliwickiej restauracji Piast, gdzie śląska orkiestra dęta odegrała na jej cześć "Sto lat". Najwierniejsi kibice czekali na drużynę przed domkiem klubowym. Wspólna feta trwała do drugiej w nocy. Nazajutrz gratulacje płynęły do klubu z całej Polski.

Jednak prawdziwą ozdobą tego meczu była bramka Janusza Sybisa. Do dziś wielu kibiców twierdzi, że była to najpiękniejsza bramka w dziejach klubu. Sybis najpierw strzelił przewrotką w słupek, po czym błyskawicznie poderwał się i kozłującą piłkę wepchnął głową do bramki, co wprawiło kibiców na trybunach w prawdziwą ekstazę. 25 maja 1977 roku w ostatniej kolejce sezonu Śląsk przegrał w Poznaniu z Lechem 0:2. Dla wrocławian mecz ten nie miał już żadnego znaczenia, natomiast Kolejorz dzięki zwycięstwu utrzymał się w lidze.

Drużyna Śląska grała przez cały sezon bardzo równo. Kluczem do sukcesów był też stabilny skład. Zawodnicy, grając przez wiele lat razem, znali się jak przysłowiowe łyse konie. Towarzysko też tworzyli zgraną paczkę. - Chodziliśmy do Pałacyku na studenckie dyskoteki. Tam byliśmy jako tako anonimowi. Bywaliśmy też razem w lokalach, ale właściwie nie było nas w nich widać, bo przesiadywaliśmy zwykle na zapleczach. Nie chcieliśmy, żeby kibice dzwonili do klubu z informacją: "znowu imprezują" - tłumaczy Tadeusz Pawłowski.