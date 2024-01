Śląsk Wrocław dopina kolejny transfer. Zespół Jacka Magiery może wzmocnić Bośniak Alen Mustafić. To silny środkowy pomocnik, który ma rywalizować o miejsce w składzie z Peterem Pokornym. Ostatni rok spędził w duńskim Odense, ale praktycznie tam nie grał.

Śląsk Wrocław: Alen Mustafić może wzmocnić lidera PKO Ekstraklasy

Piłkarze Śląska Wrocław w środę 10 stycznia wznawiają wspólne treningi po okresie przerwy świąteczno-noworocznej. Od pierwszego dnia na zajęciach pojawią się pozyskani tej zimy Bułgar Simeon Petrov, Wenezuelczyk Lewuis Peña oraz Patryk Klimala, który wprawdzie piłkarzem Śląska został na początku listopada i od tamtej pory jest w treningu, aczkolwiek z przyczyn formalnych dopiero teraz będzie mógł zostać zarejestrowany, więc także należy zaliczać go na poczet zimowych wzmocnień.

Pod okiem Jacka Magiery ćwiczyć będzie też rodak i były klubowy kolega Petrova z CSKA 1948 Sofia - Rosen Bożinow. Młodzieżowy reprezentant Bułgarii rozpocznie testy sportowe. Jeśli zdoła przekonać do siebie sztab, to jest szansa, że jeszcze tej zimy zostanie zakontraktowany. Zawodnik, który 23-stycznia skończy 19 lat, ma być raczej rozszerzeniem kadry pierwszego zespołu i jeśli zostanie we Wrocławiu, to pewnie początkowo częściej będziemy widywać go w trzecioligowych rezerwach.

Alen Mustafić: pomocnik box to box zasili szeregi Śląska Wrocław?

Kilka dni temu dyrektor sportowy Śląska Wrocław David Balada napisał na portalu "X" (dawniej Twitter), że pracuje nad sprowadzeniem jeszcze jednego pomocnika box to box, który miałby dołączyć do drużyny na start przypadających na 10 stycznia przygotowań. Celem jest przede wszystkim zabranie go na obóz w Chorwacji, który startuje 14 stycznia.

Portal sport.tvp.pl podał, że tym piłkarzem ma być były młodzieżowy reprezentant Bośni i Hercegowiny Alen Mustafić. 24-letni środkowy pomocnik mierzący 185 cm. Mustafić urodził się w mieście Tuzla, a w seniorskiej piłce zadebiutował w klubie FK Sarajewo, z którym sięgał po dwa mistrzostwa oraz puchar.

W styczniu 2020 roku przeniósł się do Slovana Bratysława. Początkowo był tam wypożyczony i grał tyle co nic, lecz Słowacy widzieli w nim potencjał i po upływie 6 miesięcy i zdecydowali się wykupić go za około 120 tys. euro (za: transfermarkt.de) i od razu wypożyczyć do klubu FC Nitra. Tam grał regularnie, okrzepł i wrócił do Slovana, gdzie dostawał więcej szans, choć nie można powiedzieć, że z miejsca stał się kluczowym graczem. Dopiero runda jesienna sezonu 2022/23 była dla niego naprawdę udana. Łącznie przez 2,5 sezonu spędzonego w Bratysławie rozegrał 57 spotkań, z czego 37 zaczynał w wyjściowym składzie. Strzelił w tym czasie 6 goli i zanotował 10 asyst, a jego dorobek powiększył się o dwa mistrzostwa i puchar Słowacji.

W styczniu 2023 roku Mustafić trafił do duńskiego Odense BK, ale tam miał problem z grą. Łącznie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy uzbierał 12 występów, z czego 10 w duńskiej ekstraklasie (4 razy w pierwszym składzie) i dwa w pucharze. Uzbierał w tym czasie tylko 572 minuty. W Śląsku miałby się odbudować i być realnym konkurentem dla Petera Pokornego. Słowak bardzo dobrze wprowadził się do drużyny i szybko stał się kluczowym trybem w układance Magiery. Problem w tym, że często łapie kartki, a w kadrze nie ma naturalnego zastępcy. Czasami tę rolę pełnił Michał Rzuchowski, raz Daniel Łukasik, a raz Jehor Macenko. Każdy z nich jest zawodnikiem o nieco innej charakterystyce niż Pokorný, dlatego Balda szukał kogoś takiego jak Mustafić. Co ważne, udało nam się ustalić, że sprawa przenosin Bośniaka do Wrocławia wcale nie jest tak bliska finalizacji, jak mogłoby się wydawać. Wciąż trwają rozmowy, a transakcji nie ułatwia fakt, że Mustafić ma w Danii kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku. Śląsk chciałby wypożyczyć go z opcją wykupu, ale dopytując o ten temat w klubie, usłyszeliśmy, że finalne porozumienie nie jest jeszcze blisko. Niemniej rozmowy trwają, a sprawa jest rozwojowa i może szybko się zmienić.

