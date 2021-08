Śląsk Wrocław - Hapoel Beer Szewa. Klub nie uniknie kar za odpalenie rac i przerwanie meczu przez pseudokibiców (WIDEO)

Śląsk Wrocław pokonał Hapoel Beer Szewa 2:1 w pierwszym meczu III rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Spotkanie na Stadionie Wrocław musiało zostać przerwane, bo kibice odpalili race, a gęsty dym ograniczył widoczność do zera. Jakiej kary może spodziewać się Śląsk?

Wszystko zaczęło się mniej więcej w 2 min meczu. Kibice zasiadający na trybunie B, czyli tzw. sektorze Oporowska, rozwinęli sektorówkę z napisem "Official fanatics Ultras Śląsk WKS Śląsk Wrocław". Ten wielki transparent był mocno trzymany w dolnej części (od strony murawy), tak by nie było widać, co dzieje się pod nim. Tajemnicą Poliszynela jest, że właśnie wtedy pseudokibice dystrybuują między sobą pirotechnikę i nie inaczej było tym razem.

Po jej odpaleniu Stadion Wrocław szybko spowił gęsty dym. Widoczność była ograniczona praktycznie do zera, dlatego sędzia odesłał piłkarzy do szatni. Na murawę wrócili dopiero po kilkunastu minutach, kiedy dym opadł. Nie ma wątpliwości, że sprawą zajmie się UEFA, która z reguły surowo kara za tego typu występki. Przypomnijmy, że Śląsk był już karany za odpalanie pirotechniki przez pseudokibiców w 2012 i 2013 roku. Wówczas klub musiał zapłacić około 50 tys. euro. W ostatnich latach za podobne wybryki karane były takie kluby jak Lech Poznań czy Legia Warszawa. Wysokość kar była różna, ale nigdy niemała. Da się zauważyć, że UEFA jest szczególnie wyczulona na to, czy odpalenie pirotechniki doprowadziło do przerwania meczu i na jak długo. Tutaj więc na taryfę ulgową Śląsk nie ma co liczyć...