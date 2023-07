Śląsk Wrocław doceniony. Nikt tak dobrze nie organizuje meczów ekstraklasy w Polsce

Raport dotyczący organizacji i stanu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej szczebla centralnego PZPN ma aż 23 kategorie, które dotyczą stadionowej infrastruktury, płynności przekazu informacji, bezpieczeństwa w trakcie sportowej rywalizacji, komfortu kibiców i dziennikarzy czy przygotowania boiska.

W klasyfikacji ogólnej oceny organizacji meczów Śląsk Wrocław znalazł się na pierwszym miejscu, biorąc pod uwagę wszystkie kluby ze szczebla centralnego w Polsce, otrzymując średnią ocen na poziomie 5.18 (w skali 1-6). Co więcej, to właśnie kierownika ds. bezpieczeństwa w Śląsku – wraz z kierownikiem Jagiellonii Białystok – oceniono najlepiej w całej PKO BP Ekstraklasie.

–Dziękujemy przedstawicielom PZPN-u za tak wysokie oceny dla Śląska Wrocław w tegorocznym raporcie. To dla nas duże wyróżnienie, że nasz klub został doceniony w tak wielu kategoriach. Jako Śląsk już od lat dokładamy wszelkich starań, by zapewnić kibicom możliwość bezpiecznego i komfortowego wspierania swojej drużyny. Stadion Tarczyński Arena jest bardzo dobrze przystosowany do wymogów Ekstraklasy, a wdrażane przez nas procedury, których celem jest obniżenie ryzyka wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa, pomagają nam zorganizować wydarzenia sportowe, podczas których każdy może czuć się bezpiecznie – mówi Małgorzata Korny, dyrektor ds. bezpieczeństwa i administracji.