Śląsk – U-BT Cluj: WKS wygraną miał jak na tacy. Fatalna końcówka wrocławian

Pierwsze punkty zdobyli przyjezdni, ale chwilę później Jakub Nizioł doprowadził do remisu, a następnie rzucił za trzy i Śląsk wyszedł na prowadzenie. Skrzydłowy wicemistrzów Polski miał mocne wejście w mecz, bo po kolejnych 60 sekundach wykorzystał trzy osobiste i miał na koncie już osiem punktów.

Kolejne minuty były bardzo wyrównane, ale cały czas minimalną przewagę utrzymywali wrocławianie. Przy stanie 19:15 na chwilę przed końcową syreną dwa punkty zdobył Mateusz Zębski i Śląsk prowadził sześcioma oczkami (21:15).

Na początku drugiej kwarty po dwóch skutecznych akcjach Arcioma Parachouskiego Kosynierzy prowadzili już 25:17, ale kolejne minuty były już bardziej wyrównane i przewaga Śląska nie rosła. Co więcej, przy stanie 31:24 wrocławianie stanęli, zaczęli popełniać błędy i rywale zbliżyli się na dwa oczka (32:30). Udało się utrzymać Śląskowi prowadzenie do końca kwarty, ale były to tylko trzy punkty (36:33).