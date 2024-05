Śląsk – Stal: WKS chce rozstrzygnąć u siebie sprawę awansu do półfinału

Jeszcze dwa tygodnie temu koszykarze i kibice Śląska musieli drżeć o to, czy WKS w ogóle awansuje do fazy play-off. Ostatecznie kluczowe okazało się wyjazdowe zwycięstwo nad Treflem Sopot (82:79). „Trójkolorowi” zakończyli sezon zasadniczy na szóstym miejscu w tabeli, dzięki czemu w ćwierćfinałach uniknęli starcia z najlepiej dysponowanymi w trwającej kampanii Anwilem Włocławek i wspomnianym Treflem.

Hasło, które powinno przyświecać drużynie Śląska przed ćwierćfinałami we Wrocławiu, to koncentracja. W czwartek o godz. 20:45 w Hali Orbita rozpocznie się starcie numer trzy. Gospodarzom może być nieco łatwiej, ponieważ na parkiecie nie zobaczymy Davida Brembly’ego, jednego z liderów Stali. 31-latek w niedzielnym meczu doznał kontuzji nogi i nie był zdolny do gry. - To jest po prostu niemożliwe. Mamy w tym sezonie naprawdę sporego pecha. Jestem osobą wierzącą, ale modlitwa już nie wystarcza i potrzeba chyba jakiegoś egzorcysty, żeby odpędzić te złe moce, demony - powiedział Andrzej Urban, trener ekipy z Ostrowa Wielkopolskiego.