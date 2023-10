Śląsk – King: wicemistrz vs mistrz. WKS chce zrewanżować się Kingowi za przegrany finał

– Rewanż za zeszłoroczny finał to bez wątpienia ważny mecz dla obu klubów i kibiców obu drużyn. Finaliści z zeszłego sezonu też na pewno go pamiętają, szczególnie pojedynki jeden na jeden, bo w dłuższych seriach te stają się kluczowe. Myślę, że chociażby Jakub Nizioł z Zaciem Cuthbertsonem ponownie będą chcieli sobie udowodnić, kto jest lepszym zawodnikiem – ocenia Mateusz Zębski. – Nie da się ukryć, że mamy duże problemy, bo prawdopodobnie przystąpimy do tego spotkania bez nominalnego rozgrywającego. Jeśli jednak skupimy się na tym, co możemy zrobić, by zniwelować te braki, na pewno mamy duże szanse na zwycięstwo – dodaje.