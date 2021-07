Skandaliczne zachowanie urzędnika. Krzyczał na petenta i pracownika

-Proszę oddać wniosek i niech pan sobie robi, co chce. Powiedziałem ci, że masz nie obsługiwać ludzi bez maseczek. Nieważny wniosek, proszę anulować to wszystko - krzyczał kierownik do pracownika.

Film z tego wydarzenia opublikowano w Internecie. Wyraźnie słychać na nim, jak człowiek przedstawiający się jako kierownik wydziału, krzyczy na swojego pracownika, a także petenta, grożąc, że wezwie policję.

-Masz zakaz obsługiwania tego pana - mówił do młodego pracownika urzędu.

Na nic zdały się tłumaczenia młodego urzędnika, że wszystko jest w porządku, a złożone przez mieszkańca Radkowa pismo jest już zarejestrowane.

Kiedy petent poprosił o odpowiedź na piśmie, dlaczego nie został obsłużony, nie uzyskał odpowiedzi.

- Nic nie pisać! Ja tu jestem kierownikiem! Ja tu obsługuję - przekazał kierownik młodemu pracownikowi.

Jak dowiedzieliśmy się w Starostwie Powiatowym Kłodzku, obecnie sprawa jest na etapie rozpoznawczo-kontrolnym, z pewnością zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe w stosunku do pracownika.