Serial Usta Usta wraca do TVN. Co się wydarzy w kolejnych odcinkach?

Serial Usta Usta bijący przed kilkoma laty rekordy popularności na antenie TVN doczekał się kontynuacji. Pierwszy odcinek nowego, cztwartego sezonu zobaczymy już w niedzielę, 6 września o godz. 21.30. Co wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu Usta Usta?

Serial Usta Usta - pamiętacie jeszcze? Usta Usta? Ale o czym to właściwie było? Trzy pierwsze sezony serialu TVN pokazywał od 6 marca 2010 do 3 maja 2011 roku. Bohaterami serialu są trzy pary Adam Dawidzki (Paweł Wilczak) i Julia Hoffman (Magdalena Różczka)

Iza Nowak (Sonia Bohosiewicz) i Piotrek Nowak (Wojciech Mecwaldowski)

Agnieszka Kornatowska (Magdalena Popławska) i Krzysztof Kornatowski (Marcin Perchuć) Mają różne charaktery, plany i podejścia do moralności - jak opisują twórcy serialu. To słodko-gorzka opowieść o przyjaźni. Głównych bohaterów, mimo wielu różnic, łączy bowiem właśnie prawdziwa przyjaźń. Choć życie każdego poszło w innym kierunku, są zgraną paczką, rozumieją się w pół słowa, potrafią razem śmiać się i wspierać kiedy trzeba. Serial Usta Usta - nowy sezon - zwiastun

Serial Usta Usta - nowe odcinki Co wydarzy się w kolejnych odcinkach 4. sezonu serialu Usta Usta?

Usta Usta, sezon 4, odcinek 1.

Pracujący na kontrakcie w Stanach Zjednoczonych Adam szokuje swoich przyjaciół informacją, że się żeni - zaprasza wszystkich na swój ślub do Bostonu. Agnieszka z Izą podchodzą do tego pomysłu sceptycznie, za to koledzy mu zazdroszczą, bo Sara jest młodziutka i bardzo atrakcyjna! Syn Adama, Leon, który uczy się w lotniczej szkole z internatem, nie zamierza uczestniczyć w ślubie ojca i porzucać swojego dotychczasowego życia. Adam zjawia się w Warszawie, żeby przekonać syna do podróży i do swojej przyszłej żony. Na czas pobytu wynajmuje mieszkanie od przebojowej i również młodszej od siebie Magdy. Piotrek z Izą wychowują dwójkę dorastających dzieci i borykają się z kłopotami finansowymi.

związać koniec z końcem, Piotrek jeździ na taksówce i pracuje jako opiekun osób starszych - jest mu wstyd przed przyjaciółmi, że wiedzie mu się najgorzej. Iza pracuje w firmie organizującej konferencje - zarabia więcej od męża, ale nudzi się w pracy i rozgląda się za rozrywkami i facetami. Krzysztof jest nieszczęśliwy w swoim drugim małżeństwie. Tęskni za domem rodzinnym: Agnieszką i dziećmi. Za to w pracy wiedzie mu się świetnie, choć czuje na karku oddech młodszego pokolenia i ciągle musi walczyć o utrzymanie wysokiej pozycji w korporacyjnej hierarchii. Tuż przed ślubem Adam dowiaduje się, że Leon ma kłopoty w swojej szkole i czuje się nieszczęśliwy. Ślub wisi na włosku! Adam staje przed trudnym wyborem: czy zostać w Polsce z synem, który go potrzebuje, czy wrócić do Stanów z nową i młodą żoną, którą też bardzo kocha.

Usta Usta, sezon 4, odcinek 2.

Tuż po ślubie Adam podejmuje decyzję, że zostaje z synem i nie wraca do Bostonu z Sarą. Jego młoda żona jest wstrząśnięta! Po raz pierwszy ostro się kłócą, w wyniku czego Sara opuszcza świeżo poślubionego męża i chce wyjechać z Polski. Adam i Piotrek odwożą ją na lotnisko. Adam myśli, że już wszystko stracone - zwierza się Magdzie ze swoich uczuciowych rozterek. Niespodziewanie Sara zmienia zdanie i wraca do mieszkania Adama, w którym zastaje go… z Magdą! Mimo wszystko decyduje się zostać w Warszawie z Adamem tak długo, aż sytuacja z Leonem się ustabilizuje.

Póki co Leon chce dać Adamowi i Sarze trochę przestrzeni z okazji "miesiąca miodowego" i przeprowadza się do Agnieszki oraz Zuzi i Zosi - dziewczyny są zachwycone! Piotrek jest coraz bardziej przybity i zmęczony walką o finansowe przetrwanie. Jego kiepski stan psychiczny źle wpływa na relacje z Izą, która bezskutecznie próbuje przemycić do ich małżeństwa trochę pikanterii. Sfrustrowana i znudzona życiem Iza poznaje w pracy uczestnika konferencji, Wojtka, i zaczyna z nim flirtować! Świetnie się razem bawią, a tymczasem Piotrek zajmuje się swoim pacjentem, Tadkiem. Starszy pan, którego nie opuszcza poczucie humoru, martwi się, że dzieci oddadzą go do domu opieki. Tadek traktuje Piotrka jak młodszego przyjaciela i próbuje wymóc na nim obietnicę, że pomoże mu odejść z tego świata…

Krzysztof dostaje polecenie służbowe od szefa, żeby pozyskał Roberta Eichentala jako klienta ich firmy. Z pomocą Sary Krzysztofowi udaje się wprosić na biznesową galę. Ma jednak kłopot, bo zaproszenie jest z osobą towarzyszącą, a Alex nie ma ochoty na spędzanie czasu z mężem - ma własne plany. Krzysztof, w tajemnicy przed Alex, zabiera ze sobą swoją byłą żonę, Agnieszkę. Podczas gali Robert zdradza, że jest zainteresowany zakupem drużyny piłkarskiej. Chcąc zrobić na milionerze wrażenie, Krzysztof zaprasza go na mecz na Stadionie Narodowym do loży dla VIP-ów. Wykorzystuje fakt, że Agnieszka wpadła w oko Robertowi i traktuje ją jak przynętę!

Agnieszka jest wkurzona, ale jednocześnie widzi, jak bardzo byłemu mężowi zależy na znajomości biznesowej z Robertem. Zmieszana podchodami starszego od niej milionera wraca do domu, gdzie niespodziewanie zjawia się… Robert, z kolacją! Wołająca dziewczynki na wspólny posiłek Agnieszka przyłapuje Zuzę w łóżku z Leonem… Krzysztof chce być "fajnym kumplem" i proponuje mecz również Adamowi, Leonowi i Sarze - ilość biletów nieograniczona! Adam zabiera więc Piotrka i Adasia Juniora, w Piotrek – Tadka. Rzedną im jednak miny, kiedy pod stadionem okazuje się, że dostali bilety na zupełnie inny, dużo słabszy mecz w późniejszym terminie. Mimo wszystko wieczór spędzają w świetnej sportowej atmosferze z innymi kibicami w pubie, a tymczasem Krzysztof, pół zarządu firmy oraz Robert prowadzą nudne biznesowe rozmowy z widokiem na rozgrywający się mecz. Agnieszka przygląda się Robertowi z uprzejmym zainteresowaniem… Wychodzący z pubu w sportowych emocjach Tadek rozbija sobie głowę i trafia do szpitala. Piotrek jest załamany - jego podopieczny mógł przez niego stracić życie! A do Adama w końcu dociera, że jego najlepszy przyjaciel cierpi na depresję.

Usta Usta, sezon 4, odcinek 3.

Krzysztofa o świcie budzi policja i niespodziewanie go aresztuje stawiając zarzut oszustwa! Przerażona Agnieszka jedzie z Adamem na komisariat. Okazuje się, że Krzysztof nieświadomie zainwestował pieniądze swojego klienta w przekręt na dużą skalę. Jego szef wysyła go na przymusowy urlop i umywa ręce od sprawy. Krzysztof czuje się fatalnie… Alex wyprowadza się na kilka dni z domu, bo wstydzi się sąsiadów, którzy widzieli aresztowanie jej męża. Piotrek wie, że ma depresję, ale nie chce przyjmować przepisanych mu przez lekarza leków. Dopiero rozmowa z dziećmi wstrząsa nim na tyle, że podejmuje się leczenia. Leon wprowadza się do mieszkania ojca i Sary po tym, jak Agnieszka dowiedziała się o jego związku z Zuzią. Jednak Sara – młoda żona Adama - nie jest przygotowana na mieszkanie z nastolatkiem i nie radzi sobie z chaosem i bałaganem, jaki wprowadza Leon. W dodatku czuje się samotna i tęskni za przyjaciółmi i pracą w Bostonie.

Adam i Krzysztof podejmują się misji wyciągnięcia Piotrka z depresji - zabierają go na przejażdżkę rowerową. Wycieczka zamienia się w wyścig, w którym przyjaciele bezwzględnie rywalizują ze sobą o zwycięstwo, a Piotrek przyjeżdża ostatni. Czuje się przez to jeszcze bardziej beznadziejny niż przed "pocieszaniem". Flirt Izy z Wojtkiem staje się dla niej coraz bardziej niekomfortowy. Iza prosi Adama o pomoc w zerwaniu znajomości. Jego pomysł na odstraszenie Wojtka jest mocno niekonwencjonalny… Piotrek odwiedza Tadka w domu opieki. Starszy pan prosi, żeby pomóc mu umrzeć. Piotrek początkowo nie chce się zgodzić, ale rozumie tę decyzję – sam też nie ma ochoty żyć. W końcu, po żarliwych namowach, zgadza się, ale czy znajdzie w sobie siłę, żeby pomóc przyjacielowi odebrać sobie życie…? Za namową Izy Agnieszka umawia się na romantyczną randkę z Robertem, który okazuje się "mężczyzną idealnym"! Adam dowiaduje się, że Sara jest nieszczęśliwa i że odrzuciła propozycję awansu w Bostonie. Przekonuje ją do powrotu do Stanów, ale wewnętrznie jest rozdarty. Obiecuje żonie, że dołączy do niej z Leonem jak tylko będzie mógł. Ale czy sam w to wierzy…?