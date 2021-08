Sędzia kazał 11-letniemu Adamowi zejść z boiska, bo miał czapkę. Chłopiec choruje i dziś niechętnie wraca na murawę

- Adam zszedł zapłakany z boiska. Kiedy spytałem, co się stało, to powiedział, że sędzia wyrzucił go z boiska, bo ma czapkę. Na nic zdało się tłumaczenie, że syn jest chory. W drodze powrotnej nie potrafiłem wytłumaczyć synowi tego, co się stało - mówi Adam Busse, ojciec 11-latka.