Dogrywka. Liga nie orłów, lecz nielotów [KOMENTARZ SPORTOWY]

Prędzej Lech Poznań strzeli gola, niż wykupię dostęp do jakiejś freakowej gali MMA! Zachodzę w głowę, po co ludzie - za każdym razem - płacą za oglądanie Najmana?! No po co? Prawdę mówiąc nie wiem nawet, z kim się w weekend bił (?), chociaż bicia tam właściwie nie było. Dostał paznokciem i się położył. Bukmacherzy płaczą i płacą. Ja bym na miejscu odpowiednich organów dokładnie się temu przyjrzał. Powiem Wam, że najbardziej mi żal córki Najmana. No przecież ta 12-latka musi mieć w szkole przechlapane. Rówieśnicy się z niej naśmiewają, a tatuś w tym czasie rzuca się na pseudokonferencji prasowej do gardła jakiemuś gościowi, klnąc, szarpiąc się i rzucając stolikiem. „W obronie rodziny!” Marcin, jak chcesz bronić rodziny, dziecka, to zwyczajnie daj sobie spokój. Nie narażaj bliski na pośmiewisko. Wystarczy. Basta!

W całym tym towarzystwie brakowało jeszcze Jakuba Rzeźniczaka, kiedyś niezłego piłkarza, dziś atencjusza i człowieka uzależnionego od instagramowych lajków. On i jego partnerka chętnie udzielają wywiadów, po których płaczą i narzekają, że nie na takie pytania się umawiali. Tu też moja rada: po prostu na nie nie odpowiadajcie, albo wyjdźcie ze studia. To też się dobrze kliknie. Portal meczyki.pl podał sensacyjną wiadomość, że obaj panowie mają spotkać się w okatagonie. No i pewnie znów hasło „Najman vs Rzeźniczak” będzie się często wyszukiwać w Googlach, a tysiące osób zapłaci za pay per view. Wszystko to firmowane twarzą Sławomira Peszki. A swoją drogą - z czego pamiętacie Peszkę? Gdybym Was poprosił o jeden jego dobry mecz w reprezentacji, to który byście wskazali? Z czym właściwie przeciętnemu kibicowi kojarzy się Peszko? Z pięknymi golami? Z niesamowitym dryblingiem? Ze świetnymi meczami w kadrze? A może raczej z wódeczką „Peszko”, z bukmacherką i z Clout MMA? Odpowiedzcie sobie na to pytanie.

Jeśli ktoś traktuje freakowe federacja MMA jako zwyczajnie prostą rozrywkę, to też tego nie kupuję. Nie dla mnie taki entertainment. Z MMA związali się już też lekkoatleci Marcin Lewandowski i wciąż czynny sportowiec Piotr Lisek. Wiadomo - pecunia non olet. Oktagon nie da ci na koncie tyle, co lekkoatletyczna bieżnia. Tylko - na miłość boską! - każdy taki występ legitymizuje tę patologię. A tego robić nie można. Ciekawe jakby w MMA sprawdził się Mariusz Rumak... Nie wiem, jak tam u niego ze sztukami walki, czy dobrze radzi sobie w stójcie, bo aktualnie to jest w parterze. On i jego Lech, który od czterech meczów nie strzelił gola. Rumak nie wytrzymał ciśnienia na konferencji prasowej po meczu z Górnikiem (0:0) i zaczął pouczać jednego z dziennikarzy, który śmiał stwierdzić, że coś musi być nie tak, skoro drużyna nie strzela goli. Tak czy inaczej - Lech nie jest już faworytem do mistrzostwa. Była nim Pogoń, ale tylko do godz. 17 w niedzielę, gdy zakończył się mecz z Zagłębiem (0:2). Więc przez następne dwie godziny faworytem była Legia, lecz przegrała z Widzewem. No i tak to się kręci - ligę mamy nie orłów, lecz bardziej nielotów.

Jakub Guder, szef red. sportowej Gazety Wrocławskiej

