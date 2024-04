Ścieżki nordic walking w woj. dolnośląskim. Gdzie iść w weekend 20 - 21 kwietnia. 3 najlepsze trasy

Nordic walking w woj. dolnośląskim da się uprawiać prawie wszędzie. Mimo to zachęcamy do wybrania szlaków polecanych przez innych mieszkańców. We współpracy z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 interesujące trasy nordic walking w woj. dolnośląskim. Co tydzień proponujemy Wam nowy zestaw szlaków do wyboru. Zobacz, jakie trasy przygotowaliśmy na weekend.

Trasy nordic walking w woj. dolnośląskim

Jakie trasy nordic walking w woj. dolnośląskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, dzięki której każdy może zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 malownicze ścieżki nordic walking w woj. dolnośląskim. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 20 kwietnia w woj. dolnośląskim ma być od 5°C do 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 81%. W niedzielę 21 kwietnia w woj. dolnośląskim ma być od 3°C do 7°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wrocław Początek trasy: Siechnice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,9 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 10 m

Suma podejść: 57 m

Suma zejść: 57 m Maciejkicior87 poleca tę trasę na marsz Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Siechnic

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Miejski Szlak Turystyczny w Głogowie Początek trasy: Wąsosz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,32 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 19 m

Suma podejść: 62 m

Suma zejść: 60 m Erni_80 poleca tę trasę na marsz

Gościom naszego miasta polecam kilkugodzinny spacer Miejskim Szlakiem Turystycznym, pozwalającym zwiedzić Głogów i jego najcenniejsze zabytki.

Głogów jest jedną ze starszych miejscowości na terenie Polski. Najstarszy głogowski gród założony został w X wieku przez słowiańskie plemię Dziadoszan i położony był na prawym brzegu Baryczy. Plemienny gród został zdobyty przez Mieszka I, który około 989 roku zbudował nowy większy gród w widłach Baryczy i Odry na terenie dzisiejszej kolegiaty na Ostrowie Tumskim. Gród miał kształt owalu o wymiarach 108 × 78 metrów. Wnętrze szczelnie zajmowały liczne budynki o konstrukcji zrębowej ustawione równoległe do ulicy, a w miejscu dzisiejszej kolegiaty istniał niewielki kamienny kościół.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Tum - Łęczyca Początek trasy: Góra

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,04 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podejść: 1 529 m

Suma zejść: 1 532 m Amatorom nordic walking trasę poleca Wielogorski Z Łęczycy do kolegiaty w Tumie, następnie przez urokliwe miasteczko Łęczyca.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Górze

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Co daje nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Nordic Walking w Dolnośląskim Krajobrazie

Dolny Śląsk to nie tylko bogata historia i malownicze miasta, ale także wyjątkowe tereny do uprawiania nordic walking. W Karkonoszach, zdobądź Śnieżkę, a w Górach Stołowych odkryj fascynujące formacje geologiczne, zwane Błędnymi Skałami. Nie przegap Krainy Wygasłych Wulkanów, z majestatyczną Ostrzycą Proboszczowicką. Bory Dolnośląskie, największy kompleks leśny w Polsce, to doskonałe tereny do nordic walking. Dla miłośników spacerów nad wodą, Stawy Milickie stanowią urokliwą destynację.

Dolnośląskie krajobrazy czekają, abyś odkrył je z kijkami nordic walking w rękach. Przygotuj się na niesamowite wrażenia i aktywną przygodę! Mogą zainteresować Cię ciekawostki o Karkonoszach.