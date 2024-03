Ścieżki na spacer w woj. dolnośląskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 30 - 31 marca? 10 najlepszych tras

W woj. dolnośląskim nie brakuje miejsc do spacerowania. Mamy dla Was 10 pomysłów. Możecie namówić rodzinę lub znajomych i razem poznawać uroki naszego regionu. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. dolnośląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Trasy spacerowe po woj. dolnośląskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. dolnośląskim, które inni już sprawdzili. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 marca w woj. dolnośląskim ma być od 13°C do 22°C. Nie powinno padać. 🌳 Trasa spacerowa: Teplickie Skalne Miasto Początek trasy: Duszniki-Zdrój

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,6 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 233 m

Suma podejść: 1 287 m

Suma zejść: 1 337 m Roocik poleca tę trasę na spacer Kolejna rodzinna wycieczka. Tym razem Skały Teplickie w Czechach.

Wycieczkę rozpoczynamy w Czeskim mieście Teplice nad Metuji. Przy wejściu na szlak jest parking, za auto osobowe zapłacimy 50 CZK lub 10 PLN jeżeli nie mamy koron. Bilet rodzinny (2+2) kosztował nas 170 CZK, przy zakupie biletu dostajemy przewodnik w języku polskim z opisem trasy i mapą.

Wszystkie ważne i aktualne informacje w języku polskim znajdziemy na stronie: Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Miejski Szlak Turystyczny w Głogowie Początek trasy: Wąsosz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,32 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 19 m

Suma podejść: 62 m

Suma zejść: 60 m Trasę dla spacerowiczów poleca Erni_80

Gościom naszego miasta polecam kilkugodzinny spacer Miejskim Szlakiem Turystycznym, pozwalającym zwiedzić Głogów i jego najcenniejsze zabytki.

Głogów jest jedną ze starszych miejscowości na terenie Polski. Najstarszy głogowski gród założony został w X wieku przez słowiańskie plemię Dziadoszan i położony był na prawym brzegu Baryczy. Plemienny gród został zdobyty przez Mieszka I, który około 989 roku zbudował nowy większy gród w widłach Baryczy i Odry na terenie dzisiejszej kolegiaty na Ostrowie Tumskim. Gród miał kształt owalu o wymiarach 108 × 78 metrów. Wnętrze szczelnie zajmowały liczne budynki o konstrukcji zrębowej ustawione równoległe do ulicy, a w miejscu dzisiejszej kolegiaty istniał niewielki kamienny kościół.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Trasa biegu Tower Triathlon pierwsza z dwóch pętli Początek trasy: Międzybórz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 2,53 km

Czas trwania spaceru: 35 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podejść: 101 m

Suma zejść: 76 m Mag.blacha poleca tę trasę na spacer

Pierwsza z dwóch pętli trasy biegowej Tower Triathlon.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Oporów Początek trasy: Góra

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,86 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 54 m

Suma zejść: 54 m Max_c74 poleca tę trasę Wycieczka piesza do zamku Oporów.

Zamek jest położony we wschodniej części wsi Oporów (i w najniższym miejscu miejscowości), otoczony 10-ha parkiem krajobrazowym. Obiekt ma wymiary 25 na 30m, położony jest na wyspie o kształcie nieregularnego czworoboku, umocnioną kamieniami polnymi, ponadto otoczoną fosą, nad którą jest murowany most. Dom zamkowy stoi od południa, połączony z kwadratową wieżą budynkiem bramnym. We wschodniej zamku części jest baszta z kaplicą. Wznosi się ona dołem na rzucie półelipsy, a górą sześcioboku. Wewnątrz jest niewielkie dziedziniec, zamknięty przez budynki i mury obwodowe.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Górze

🌳 Trasa spacerowa: Karpacz-szlak czerwony Przełęczą pod Śnieżką-Śnieżka-Droga Jubileuszowa- Karpacz Początek trasy: Świerzawa

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 18 km

Czas trwania spaceru: 6 godz.

Przewyższenia: 810 m

Suma podejść: 1 014 m

Suma zejść: 1 012 m Dorotig poleca tę trasę na spacer

Trasa na Śnieżkę z Karpacza - do Karpacza wyruszyliśmy wcześnie rano z Lądka Zdroju i od samego początku mieliśmy wiele obaw co z tej wyprawy wyniknie. Od rana padało... momentami wręcz lało jak z cebra! Mimo to trzymałam się wcześniej zweryfikowanej prognozy, że ma być bez deszczu. Drogę do Karpacza wybraliśmy przez Czechy, jadąc prawie cały czas w deszczu. Jednak gdy wjechaliśmy do Karpacza pogoda się zmieniła i zaczęło zza chmur wyglądać słońce. Że to ja zazwyczaj planuje trasy wybrałam takie szlaki by móc jak najwięcej zobaczyć.

Zaparkowaliśmy i ruszyliśmy na szlak. W kierunku "NA" wybrałam szlak czerwony, "Z" - Drogę Jubileuszową czyli szlak niebieski. A więc po kolei:

Szlak czerwony jest trudniejszy i bardziej wymagający momentami, za to rekompensują to widoki. Podeszliśmy z parkingu pod dolną stację wyciągu na Kopę po czym odbiliśmy w leśną spacerową drogę prowadzącą do schroniska "Nad Łomniczką" - przyjemna spacerowa trasa, nie wymagająca większego wysiłku. Przy schronisku był czas na śniadanie i ciepłą herbatę serwowaną przez przemiłego Pana :) No i kot, który usilnie prosi o podzielenie się kanapką! Chwila odpoczynku i ruszamy dalej.

Teraz czeka nas więcej wysiłku ale i piękne widoki. Początkowo szlak jest łagodny, aż do Wodospadu Łomniczki, potem zaczyna się wymagające podejście Przełęczą "Pod Śnieżką", gdzie momentami trzeba się powspinać i złapać oddech. Mijamy miejsce upamiętniające osoby, które zabrały tutejsze góry. Stąd już dochodzimy prosto do schroniska "Pod Śnieżką". Tu też łączy się większość szlaków prowadzących na najwyższy szczyt Karkonoszy.

Po chwili odpoczynku wyruszamy na szczyt włączając się na szlak niebieski wiodący pętlą wokół szczytu... Niesamowite wrażenie robi na nas budowa góry, kamienie, coś zupełnie innego niż nasze pobliskie Tatry... Niesamowite wrażenie robi też widok kotłujących się chmur sprawiających wrażenie jakby zaraz z nich miało lunąć. Wiatr jednak powodował, że szybko się zmieniały i przemieszczały... I jeszcze jedno - widok na Hotel Gołębiewski w momencie kiedy zza chmury wyszło słońce i oświetliło swymi promieniami tylko teren hotelu - coś niesamowitego!

Jesteśmy na Śnieżce! Odpoczywamy, posilamy się, zaglądamy do kaplicy Św. Wawrzyńca, obchodzimy obserwatorium i pocztę czeską. Nie zapominajcie o jednym - tu należy się ubrać bo chyba zawsze mocno wieje! Chwilę podziwiamy widok z góry w kierunku Kotliny Jeleniogórskiej, potem w kierunku czeskich gór i w końcu w kierunku Drogi Jubileuszowej. Podejmujemy jak się potem okazuje nieco głupią decyzję o skróceniu zejścia zamkniętym z uwagi na remont szlakiem czarnym (nie chce nam się znów obchodzić szczytu wokół). Wiele osób tak robi więc czemu nie? Potem się okazało czemu....

Schodząc stromym zejściem prosto w kierunku schroniska napotykaliśmy na pracujących ludzi, układających szlak by kiedyś było bezpiecznie i wygodnie...ale MY zwyczajnie im przeszkadzaliśmy w tej pracy i powodowaliśmy potencjalne zagrożenie, więc nigdy więcej takiej decyzji!!! W końcu znaleźliśmy się znów pod schroniskiem "Śląski Dom". Tu jeszcze parę fotek i czas ruszać z powrotem.

Podążamy szerokim szlakiem niebieskim, wygodnym i najczęściej wybieranym przez turystów bo nie wymaga żadnego wysiłku. Równię pod Śnieżką pokonujemy żwawo i przyjemnie idąc w słońcu. Mijamy skrzyżowanie szlaków (z czerwonym czeskim) i zaczynamy schodzić w dół ku schronisku "Strzecha Akademicka". Tu chwilę odpoczywamy pod schroniskiem wygrzewając się w słońcu i ruszamy dalej w stronę Małego Stawu i Samotni. Za zakrętem ukazuje nam się piękny widok - dolinka ze stawem, schroniskiem, piękną zielenią, żleby którymi wprost ze źródeł płyną strumienie wody wprost do górskiego stawu! Schodzimy w dół i przystajemy na chwilę by nacieszyć oczy tym widokiem.

Dalej idziemy szlakiem letnim, niebieskim prowadzącym ku Starej Polanie. Trasa lekka i przyjemna, ciekawe widoki, potem już zejście lasem. Odbijamy w kierunku parkingu Oglądając się za siebie niedowierzamy, że tyle przeszliśmy tego dnia!

I uwaga - teraz coś co zakrawa o cud! Startujemy z Karpacza w kierunku Wałbrzycha i co? Na granicy miasta zaczyna padać a przez całą naszą wędrówkę nie spadła ani kropla deszczu!!! :)))

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Po Wieruszowskich Cmentarzach Wyznaniowych, szlak czarny Początek trasy: Międzybórz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,21 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 11 m

Suma podejść: 30 m

Suma zejść: 31 m Trasę dla spacerowiczów poleca Promocja_wieruszow Atrakcje na szlaku: Kuźnica Skakawska ul. Kępińska - cmentarz ewangelicki z końca XIX w, Wieruszów/Podzamcze/ -pomnik Powstańców Wielkopolskich, neogotycki kościół ewangelicki z 1888 r, kościół pw. Nawiedzenia NMP z l 1934-1936, Kuźnica Skakawska/św. Roch/- kościół drewniany pw. Św. Rocha z 1744 r, 2 dęby szypułkowe pomniki przyrody, grodzisko pierścionowate typu cyklowego z 700-400 lat p. n. e, Wieruszów-wzgórze zamkowe i fosa po wieruszowskim zamku, dawna Mykwa (rytualna łaźnia żydowska) 3 ćw XIX w, Zespół Klasztoru Ojców Paulinów z 1676 r, pomnik ku czci poległych w roku 1863 i w l 1939-45, cmentarz parafialny(grób powstańca styczniowego Wojciecha Hoffmana 1847-1924 r, płyta nagrobna żołnierza Wojsk Polskich Mateusza Zielonko 1811-1857, dwie kaplice cmentarne: katolicka i ewangelicka z koń XIX w), cmentarz żydowski- kirkut (zbiorowa mogiła zamordowanych w 1942 r, resztki płyt nagrobnych-macew XVIII-XX w).

Nawiguj

Idealne na spacer

🌳 Trasa spacerowa: Najpiękniejszymi zaułkami Opola - trasa historyczna Początek trasy: Bierutów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,57 km

Czas trwania spaceru: 52 min.

Przewyższenia: 147 m

Suma podejść: 855 m

Suma zejść: 864 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Mar.now Trasa łączy niemal wszystkie atrakcje Opola i zaczyna się na MOŚCIE PIASTOWSKIM. Z mostu widać wieże ponad 700-letniej KATEDRY św. Krzyża, w miejscu kościoła ufundowanego przez B. Chrobrego z 1005 r. Skręcamy w dół w prawo, za bawarską restauracją Starka, mieszczącą się w zabytkowej kamienicy i zostawiamy po prawej stronie remontowany opolski AMFITEATR TYSIĄCLECIA - obecnie teren wykopalisk archeologicznych. Przesmykiem między budynkami urzędów wychodzimy na ul. Piastowską. Przed nami najsłynniejsza panorama miasta - "OPOLSKA WENECJA" nad rzeką Młynówka. W nurcie rzeki odbijają się wielowiekowe kamienice, budynek dawnej synagogi, młyna - dziś zaadoptowane przez restauratorów czy opolską telewizję. Po prawej strony widać biały kościół i klasztor franciszkański, gdzie znajdują się b. ciekawe groby piastowskie z czasów Wł. Łokietka (w tym - jego wnuczki). Zostajemy po prawej stronie ul. Piastowskiej, naprzeciwko kościoła i mostu, przy którym znajduje się pomnik Karola Papy Musioła, burmistrza Opola, pomysłodawcy festiwalu piosenki. Po prawej stronie, nad gmachem urzędów, króluje najstarszy zabytek miasta - średniowieczna WIEŻA PIASTOWSKA (świetny punkt widokowy na rynek i centrum miasta), jedyna pozostałość po zamku książąt cieszyńskich sprzed ponad 700 lat. Przechodzimy dalej do PARKU ZAMKOWEGO ze stawem i fontanną. Warto poświęcić choć kwadrans, by pospacerować uliczkami okolicy - to serce wyspy PASIEKA, klimatem przypominające warszawską Saską Kępę, gdzie większość willi kryje ciekawe historie. To tu mieszkali opolscy intelektualiści (niemieccy i polscy), naukowcy, historycy, publicyści, kompozytorzy. Obok stawu znajduje się kryte lodowisko. Nasza trasa prowadzi za stawem zamkowym do Restauracji Radiowej przez szereg instytucji i obiektów - m.in. zabytkowe budynki redakcji Nowej Trybuny Opolskiej, Radia Opole, Domu Kultury, naprzeciwko - obok Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu Śląskiego. Tu wchodzimy na spacerowy zielony MOST GROSZOWY nad Młynówką. Po drugiej stronie mostu docieramy do FILHARMONII (od tyłu) i na chwilę skręcamy w lewo na skwer z 60-letnią mozaikową fontanną, skąd widać najwyższe wieże okolicznych kościołów i ratusza. Przechodzimy w prawo i wychodzimy na pl. Wolności, naprzeciw głównego DEPTAKA miejskiego. Po prawej mijamy niepozorny pomnik z Wieżą Piastowską, wystrzeliwaną z armaty, a 20 m dalej - potężną bryłę pomnika Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego zwanego NIKE. Deptakiem na ul. Krakowskiej idziemy do gmachu Dworca Gł. PKP, gdzie skręcamy w lewo za hotelem Mercure do sąsiedniej ul. Kołłątaja. Po jej prawej stronie znajduje się FONTANNA MACIERZYŃSTWA, bogato rzeźbiona i pięknie odnowiona. Dochodzimy do końca tej ulicy, przechodzimy przez ul. Ozimską, by minąć arkady i skręcić w prawo - obejść budynek i skierować się na krętą, brukowaną ul. Sempołowskiej. Mijamy muzeum - najstarszy mieszczański budynek w Opolu (XV w.), z barokowa elewacją oraz neoklasycystyczny pałacyk, siedzibę jednej z wyższych szkół i dochodzimy do pl. Kopernika, gdzie obok okazałego kolorowego budynku Rektoratu Uniwersytetu znajduje się WZGÓRZE UNIWERSYTECKIE z pomnikami m.in. Marka Grechuty, Agnieszki Osieckiej, duetu J. Przybora & J. Wasowski, C. Niemena, obok których można przycupnąć na pomnikowych ławkach wśród zieleni i kameralnych przejść w stronę C.H. Solaris lub - na tyłach - ponad 1000-letniego kościoła NA GÓRCE (najwyższe miejsce w Opolu, miejsce kazań św. Wojciecha), do którego wiedzie wąska droga od pomnika św. Krzysztofa przez nagrobki przykościelne. Stając twarzą do schodów prowadzących w dół z kościoła - po lewej stronie mamy wejście do ogrodu z POSĄGAMI 4 PÓR ROKU, do studni św. Wojciecha, mijając posągi można dojść do pomnika Damy z Harfą - hrabiny Schaffgotschowej i nagrobka biskupa J. Kropidło (metropolity gnieźnieńskiego, przyjaciela króla Wł. Jagiełły) zmarłego w 1421 r., wychodząc z drugiej strony na gmach Rektoratu. Sprzed kościoła Na Górce schodzimy wzdłuż budynku MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO do RYNKU. Tu od razu rzuca się nam w oczy kierunkowskaz, pokazujący odległości od Opola do wszystkich miast partnerskich, za którym znajduje się wenecki RATUSZ. Idąc pierzeją wschodnią rynku w bruku miejskim wmurowane są gwiazdy sław festiwalu opolskiej piosenki - ALEJA GWIAZD. Kierujemy się wzdłuż kamieniczek pierzei północnej do ul. Katedralnej, docieramy do katedry i z parkingu za ogrodzeniem bazyliki wchodzimy na odrestaurowane mury miejskie nad Młynówką i śluzą, wśród których znajduje się po prawej niepozorna drewniana BASZTA św. Barbary (dawne więzienie kleryków). Przechodzimy przez most na Młynówce i dalej wchodzimy na Most Piastowski, z którego rozpoczęliśmy historyczny spacer.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Bierutowa

🌳 Trasa spacerowa: Spacer po Nachod'zie w Czechach. Początek trasy: Duszniki-Zdrój

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,94 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podejść: 327 m

Suma zejść: 324 m Mar-ek poleca tę trasę na spacer

Spacer do zamku i po starym mieście.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Zoo Wrocław Początek trasy: Siechnice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 7,36 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 932 m

Suma zejść: 931 m Spacerowiczom trasę poleca Marek79 Wypad rodzinny z znajomymi do Zoo.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Siechnic

🌳 Trasa spacerowa: 2 Ultramaraton do Gorących Źródeł Początek trasy: Góra

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,17 km

Czas trwania spaceru: 16 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podejść: 79 m

Suma zejść: 164 m Haramac poleca tę trasę 2 edycja towarzyskiego ultramaratonu do Gorących Źródeł w Uniejowie.

START: 8:00 18 lutego sobota - rynek w Aleksandrowie Łódzkim

META: o 14:00 w Termach Uniejów

Impreza w formule ZERO: ZERO opłaty startowej i zgłoszeń

ZERO świadczeń na trasie

ZERO ścigania Tempo konwersacyjno-towarzyskie 6:00 - 6:30 min/km = ~9km/h = ~6h na cały dystans łącznie z przerwami. Trasa: 75% asfalt / 25% szuter Wiemy, że nie każdy ma ochotę na nasze towarzystwo przez tak długi czas, dlatego proponujemy krótsze opcje z metą w Uniejowie: START w Dalikowie = 30 km biegu

START w Turze = 18 km biegu

START w Uniejowie i wybiegnięcie nam naprzeciw = dowolna liczba km Planujemy jak w poprzednim roku zorganizować transport bagaży ze startu na metę oraz autobus powrotny z Uniejowa po moczeniu około godz. 16.00 - 17:00.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Górze

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Czy spacerowanie przynosi efekty?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Miejsca w woj. dolnośląskim, które musicie odwiedzić

Na Dolnym Śląsku jest tak wiele miejsc, które warto odwiedzić, że nawet najwytrwalszym piechurom nie wystarczy urlopu, by zobaczyć je wszystkie. Atrakcje regionu zapewnią wam więc wrażenia i przygody na wiele lat. Od czego zacząć zwiedzanie? Od tego, co najbardziej was interesuje, a jest z czego wybierać. Jeśli np. lubicie zwiedzać zabytki, świetnie się składa: Dolny Śląsk to kraina zamków, jak nawiedzony Zamek Czocha, wspaniale odrestaurowany i pełen atrakcji Zamek Książ, czy rozległa pruska Twierdza Srebrna Góra. A może wolicie inne przykłady dawnej architektury, tak wyjątkowe, że wpisano je na listę UNESCO? Na Dolnym Śląsku koniecznie musicie zobaczyć kościoły pokoju w Jaworze i Świdnicy, a także Halę Stulecia w sercu Wrocławia. Te niezwykłe konstrukcje zachwyciły międzynarodowych ekspertów.

Dolny Śląsk to także piękna przyroda. W Karkonoszach warto wspiąć się na Śnieżkę, a w Górach Stołowych zobaczyć niesamowite formacje geologiczne, tzw. Błędne Skały. Noc w schronisku PTTK na Szczelińcu to prawdziwa przygoda. Czeka też na was Kraina Wygasłych Wulkanów, które niegdyś ziały lawą, na czele z górą Ostrzycą Proboszczowicką, nazywaną „polską Fujijamą”. Na grzyby najlepiej wybrać się w Bory Dolnośląskie – to największy w kraju kompleks leśny. Z kolei wędkarze powinni zaplanować wycieczkę do pięknych Stawów Milickich, gdzie można także obserwować wiele gatunków rzadkich ptaków.