Rozmowa z Anną Zalewską, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia PiS [TYLKO U NAS]

Tuż przed naszą rozmową Polska Agencja Prasowa podała, że mimo toczącej się na Ukrainie wojny, rurociągiem przebiegającym przez jej terytorium cały czas tłoczony jest rosyjski gaz płynący w stronę Europy Zachodniej. Jak to zrozumieć w sytuacji, kiedy ukraińskie miasta i wioski są bombardowane i palone niemal do gołej ziemi, a każdego dnia ginie i ranionych jest coraz więcej cywilów?

To rzeczywiście zaskakujące informacje, ale nie do końca dla samej Unii Europejskiej, bo gaz płynie przede wszystkim do Niemiec, a te mówią wyraźnie, że nie zrezygnują z importowania surowców kopalnych. Podobnie mówi Viktor Orbán i podobnie mówią Bułgarzy, a to pokazuje, jak dalece uzależnił wiele państw UE od siebie Władimir Putin. Trzeba też zauważyć, że w kwestii sankcji nałożonych na Rosję, UE nadal nie doprowadziła do zamknięcia transakcji poprzez SWIFT, dla dwóch rosyjskich banków, które właśnie obsługują przepływ gazu. To pokazuje, ze przed nami naprawdę bardzo trudne czasy i miejmy nadzieję, że UE jednak będzie proponowała kolejne sankcje, o których tak dużo opowiada.