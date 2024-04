Rowerem w woj. dolnośląskim. Gdzie w weekend 20 - 21 kwietnia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Zastanawiasz się nad pomysłem na wyprawę rowerową w woj. dolnośląskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie 10 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. dolnośląskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. dolnośląskim warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w woj. dolnośląskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. dolnośląskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 20 kwietnia w woj. dolnośląskim ma być od 5°C do 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 81%. W niedzielę 21 kwietnia w woj. dolnośląskim ma być od 3°C do 7°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Wrocław - Brzeg Dolny - Wrocław Początek trasy: Siechnice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 85,22 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 190 m

Suma podjazdów: 1 246 m

Suma zjazdów: 1 357 m Mar-ek poleca tę trasę

Z Wrocławia do Brzegu Dolnego - głównie wałami nad Odrą. Większa część trasy to wąska, słabo wydeptana ścieżka wśród wysokich traw albo typowa leśna droga. Nie da się jechać szybko, ale za to jest dużo zieleni i prawie nie ma ludzi. Z Brzegu Dolnego do Wrocławia - wybrałem głównie asfalt. Jedzie się szybko i wygodnie. W sobotę ruch nie był wielki.

🚲 Trasa rowerowa: Strefa MTB Sudety Kamienna Góra DOT106 rowerem.info Początek trasy: Wałbrzych

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 4,64 km

Czas trwania wyprawy: 22 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 45 m

Suma zjazdów: 91 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Dolnoslaska_OT

🚲 Trasa rowerowa: Bystrzyca Kłodzka - Schronisko PTTK Jagodna - Jagodna Początek trasy: Bystrzyca Kłodzka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,77 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 647 m

Suma podjazdów: 798 m

Suma zjazdów: 793 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44 Dziś z parkingu koło marketu w Bystrzycy Kłodzkiej wyruszam w stronę Spalonej . Znajduje się tam schronisko a na szczycie Jagodna powstaje / wreszcie wg mnie / wieża widokowa . Ponad to budowane są także kolejne singletarcki . Ruszam więc z Bystrzycy Kłodzkiej , a trasę powierzyłem nawigacji . Początkowo asfaltem , ale zaraz ruszam pieszym szlakiem . Szlak jest dość trudny i mało nadaje się na przejazd rowerem , widokowo także nie powala . Z radością witam asfaltową drogą , którą dojeżdżam do schroniska . Tu dość szybko odnajduje wjazd na singla . Jedzie się pięknie . Trochę mgły , która dodaje uroku i może ciut zimno , poniżej 2 stopni celsjusza . Niestety po kilku km trasa się kończy , zjeżdżam wiec na szutrową drogą i pomykam w stronę szczytu . Wieża faktycznie jest budowana , mgła zasłania prawie wszystko a temperatura spada do 0 . Wracam do Bystrzycy Kł , z każdym kilometrem jest cieplej

🚲 Trasa rowerowa: Ruiny zamku Rychleby - Czarcia Ambona - Jańsky vrch Początek trasy: Stronie Śląskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,23 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 382 m

Suma podjazdów: 1 164 m

Suma zjazdów: 1 154 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Ostatnie podrygi stosunkowo ciepłej jesieni . Wyruszam w stronę przełęczy Gierałtowskiej a potem miejscowości Żulova . Ale przy pierwszych zabudowaniach skręcam w prawo i rowerowymi ścieżkami prowadzącymi głownie lasami ruszam w stronę Cervenego Dołu . Tutaj szlakiem pieszym dostaje się do ruin zamku Rychleby , potem Czarcia Ambona i piękna kasztanową aleją dostaje się do zamku Jański Vrch

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Żmijowcu Początek trasy: Stronie Śląskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,47 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 639 m

Suma podjazdów: 689 m

Suma zjazdów: 688 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Niezbyt długa, ale za to wymagająca, szczególnie w pierwszej części trasa. Praktycznie na odcinku około 12 km należy pokonać około 700 metrów przewyższeń. Dodatkowo za Jaskinią Niedźwiedzią asfaltowa droga zmienia się w szutrową, dodatkowo uszkodzoną przez pojazdy leśne. Ale sama jazda po Żmijowcu to już przyjemność.

O tej godzinie na trasie cisza. Pewnie turyści w schronisku, ale tam już nie zaglądałem.

🚲 Trasa rowerowa: Kraliky Początek trasy: Stronie Śląskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 107,84 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 452 m

Suma podjazdów: 1 152 m

Suma zjazdów: 1 137 m Rowerzystom trasę poleca Januszek_44 Ze względu na niepewną pogodę - taka asfaltowa trasa, aby w każdej chwili można się było gdzieś schronić. Na trasie różne możliwości zwiedzania: Stare Mesto, Kraliky i widok na ścieżkę w obłokach w Dolni Morava.

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Szalejów Dolny , Wambierzyce , Dzikowiec , Wolibórz Początek trasy: Polanica-Zdrój

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,71 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 325 m

Suma podjazdów: 1 159 m

Suma zjazdów: 1 158 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Januszek_44 Kolejna wyprawa w poszukiwaniu krzyży pokutnych . Tym razem parkuje w Szalejewie Dolnym , niewielkiej miejscowości koło Kłodzka . Nie ma tu problemu z pozostawieniem auta . Ruszam w kierunku Wambierzyc . Pierwszy krzyż odnajduje już w Szalejewie koło kaplicy Św Anny , z tabliczki tam umieszczonej wynika ,że został on postawiony po wojnie 30 - letniej , jakoś to nie pasuje do 'kanonu " krzyży pokutnych .

Kolejne znajduje w Wambierzycach , Dzikowcu i Woliborzu . Ten w Wambierzycach ładnie zabezpieczony , opisany , ten w Woliborzu zaniedbany , zarośnięty , trudny do odnalezienia .

A tak w ogóle to trasa bardzo widokowa , poza głównymi trasami . Wspaniała przygoda

🚲 Trasa rowerowa: Wieża widokowa na Wapniarce Początek trasy: Stronie Śląskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 90,78 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 226 m

Suma podjazdów: 998 m

Suma zjazdów: 972 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44 Dziś wyruszam w stronę niewielkiego wzniesienia w okolicach miejscowości Żelazno. Wzgórze Wapniarka w Krowiarkach. Na szczycie drewniana wieża widokowa. Na miejsce podążam w większości drogami bocznymi, tylko dwa niewielkie fragmenty drogami o większym nasileniu. Z wieży podążam zielonym szlakiem pieszym, tzw. Kłodzką Drogą św. Jakuba. W okolicy Gorzanowa odnajduję położoną w lesie, jakby zapomnianą kaplicę. Potem zaglądam jeszcze do pałacu w Gorzanowie. Cały czas trwa tam remont. Powrót przez przełęcz Droszkowską.

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Bolkowa DOT136 rowerem.info Początek trasy: Szczawno-Zdrój

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 19,32 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 301 m

Suma podjazdów: 441 m

Suma zjazdów: 441 m Rowerzystom trasę poleca Dolnoslaska_OT

Piękna pętla poprowadzona w pofałdowanym terenie, wschodniego grzbietu Gór Kaczawskich. W większości po równych i pustych drogach asfaltowych. Prawie w całości po otwartym terenie. Nie oznaczona w terenie. Opis zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. 420 m przewyższenia przy 19 km każe nam zaliczyć ją do lekkiego mtb (jakkolwiek drogi są łatwe). Bolków - Pastewnik (0-6,4 km) Czyli podjazd. Zaczynamy na rynku w Bolkowie, za miastem wjeżdżamy spokojnym asfaltem między pola. Towarzyszą nam widoki na zarośnięte lasem Góry Wałbrzyskie (na wschód). Przed sobą mamy grzbiety Gór Kaczawskich miedzy które jedziemy. Czeka nas dłuższy podjazd (regularne 8%), mocno zniszczonym asfaltem w lesie. Pod koniec jest nawet 12%. Pastewnik- Płonina (6,4-10,5 km) Wyłaniamy się z lasu, to najwyższy punkt pętli. Odtąd czeka nas głównie zjazd. Widoki, na lewą stronę, na Rudawy Janowickie i Karkonosze są rewelacyjne. W Płoninie mijamy odbudowywany Zamek Niesytno, który po remoncie stanie się dużą atrakcją trasy.

🚲 Trasa rowerowa: W Gaju jak w raju Początek trasy: Stronie Śląskie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,7 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 331 m

Suma podjazdów: 956 m

Suma zjazdów: 954 m Januszek_44 poleca tę trasę Po południu się przejaśnia. Jadę w kierunku Skrzynki, potem na przełęcz Droszkowską i potem w Jaszkowej skręcam w boczną uliczkę w stronę miejscowości Gaj. Na początek dość mocny podjazd, ale warto, bo widoki z tego miejsca są zacne. Sama miejscowość to kilka domów. Cisza i spokój. Za Gajem podążam licznymi w tym terenie trasami rowerowymi. Trasy leśne, kamienisto-szutrowe, ale znakomicie oznaczone.

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Dolny Śląsk — Raj dla Rowerzystów

Dolny Śląsk to malowniczy region w południowej Polsce, który oferuje różnorodne trasy dla rowerzystów o różnym poziomie zaawansowania. Dla rodzin z dziećmi idealnym miejscem na relaksujące wycieczki są kompleksy Stawów Milickich oraz parki krajobrazowe, takie jak Przemkowski, Doliny Bobru, Chełm, Rudawski czy Dolina Bystrzycy. Amatorzy rowerów górskich z pewnością znajdą coś dla siebie w unikalnym systemie singletracków, czyli specjalnie przygotowanych trasach prowadzących przez lasy, które znajdują się w okolicach dolnośląskich miast takich jak Świeradów-Zdrój, Szklarska Poręba, Jelenia Góra, Pogórze Kaczawskie oraz Kotliny Kłodzkiej.

Nie brakuje też atrakcji dla entuzjastów rowerowych wyzwań. Góry Izerskie to idealne miejsce dla tych, którzy pragną podziwiać piękne krajobrazy i jednocześnie przeżyć prawdziwe rowerowe przygody. Dolny Śląsk to prawdziwy raj dla wszystkich, którzy pragną odkrywać piękno regionu na dwóch kółkach.