Rowerem po Wrocławiu coraz łatwiej. 2 kilometry nowej ścieżki prawie gotowe [ZDJĘCIA]

Wyremontowany odcinek biegnie wzdłuż ulicy Królewieckiej, która jest też drogą dojazdową do osiedli wyrastających w tym rejonie miasta jak grzyby po deszczu.

Remont objął fragment dwóch kilometrów od AOW do ulicy Brodzkiej. Jest to droga dojazdowa dla uczniów do dwóch szkół oraz sklepów. Mieszkańcy całego Wrocławia skorzystają z niej, by dojechać do kąpieliska na Maślicach albo przedłużyć sobie rowerową wycieczkę do lasu Mokrzańskiego czy na zielone tereny okolic Bystrzycy lub Odry.

Ułatwi również dojazd do zachodniego Wrocławia, który w przypadku jazdy autem jest problematyczny z powodu dużej liczby remontów i ograniczonej sieci dróg.

Do Pracz Odrzańskich samochodem dojechać można dwiema drogami, ale przemieszczanie się nimi z centrum miasta w godzinach szczytu to konieczność spędzenia w korku nawet godziny. Natomiast, według danych z Google Maps, od Rynku do końca ulicy Królewieckiej (prawie 10 kilometrów), można pokonać rowerem w 30 minut.

Magdalena Pasiewicz/Polska Press

Nowa nawierzchnia ścieżki rowerowej wykonana jest z masy bitumicznej, która pozwala na gładką jazdę i płynne zjazdy przez ulicę. Nikogo już tam nie zaskoczą krawężniki ani wielkie dziury, które kiedyś zniechęcały rowerzystów do korzystania z tej trasy.