Ratownicy z Wodnej Służby Ratowniczej przeszukują Odrę w centrum Wrocławia. Na moście znaleziono kurtkę i dokumenty [ZDJĘCIA]

"Przeprowadzamy dodatkowe czynności poszukiwawcze po tym, jak w miniony czwartek wieczorem na moście Sikorskiego znaleziono kurtkę z dokumentami należącą do obywatela Ukrainy, który zaginął. Nie wiadomo, czy rzeczywiście wpadł do rzeki, ale sprawdzamy każdy ślad" - powiedzieli nam we wtorek (25 maja) ratownicy prowadzący akcję przy mostach Sikorskiego.