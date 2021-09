Radomiak - Śląsk 1:1. Zwichrowane celowniki Śląska [WYNIK 18.09.2021]

Remis z beniaminkiem, czy to powód do wstydu? Niekoniecznie. Mecz z Radomiakiem łatwy nie był i mógł zakończyć się różnie. Dlatego trudno się obrażać na ten wynik.

Przede wszystkim niewdzięczne były warunki atmosferyczne. Właściwie przez cały mecz padało, a nasiąknięte boisko nie należało do najłatwiejszych. Po drugie - Jacek Magiera znów musiał majstrować w liniach defensywnych. Uraz, jakiego nabawił się Mark Tamas w meczu z Legią okazał się na tyle poważny, że w Radomiu go nie zobaczyliśmy. W normalnych okolicznościach pewnie w jego miejsce zagrałby Szymon Lewkot, lecz on wypadł za kartki. Dlatego tez od pierwszych minut oglądaliśmy Diogo Verdascę.

Pierwsza połowa była dość wyrównana, lecz mało mieliśmy celnych strzałów na bramkę, więc i widowisko było raczej kiepskie. Śląsk swoje jedyne w tej części celne uderzenie zamienił od razu na gola. Praszelik podał długą piłkę ze swojej połowy za plecy obrońców, tam wychodzącego daleko od bramki Majchrowicza ograł Erik Exposito, a potem wbił piłkę do do siatki, golkipera mając już daleko za plecami.