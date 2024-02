Radny z Wrocławia zdemolował hostel? Miał 4 promile alkoholu a przy sobie leki psychotropowe. To nie pierwszy jego wybryk

Wrocławski radny zniszczył wyposażenie hostelu. Był pod wpływem alkoholu i miał przy sobie leki psychotropowe

Podejrzany usłyszał we wtorek (27 lutego) dwa zarzuty dotyczące popełnienia przestępstwa: zniszczenia mienia na kwotę ponad kilku tysięcy złotych oraz posiadanie środków odurzających. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

- Na miejscu zastano nietrzeźwego 43-letniego mężczyznę oraz osobę pokrzywdzoną. Po sprawdzeniu okazało się, że podejrzewany ma blisko 4 promile alkoholu w organizmie. Ponadto przy mężczyźnie znaleziono tabletki z klonazepamem. W związku z tym osoba ta została zatrzymana – przekazał mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (25 lutego) na terenie działań Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście. Funkcjonariusze zostali wezwani do jednego z hoteli, gdzie miał przebywać mężczyzna znajdujący się pod wpływem alkoholu. Miał zniszczyć wyposażenie jednego z lokali.

Swoją żonę bił pięściami po głowie

O wrocławskim radnym mówiło się już w 2021 roku, kiedy to usłyszał wyrok za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad swoją żoną.

We wrześniu 2021 roku Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki uznał, że radny przez lata znęcał się nad żoną. Pod wpływem alkoholu bił ją pięściami, dusił, szarpał i groził nożem oraz stosował przemoc psychiczną. Gehenna kobiety trwała cztery lata – od 2015 do 2019.

Sąd warunkowo umorzył postępowanie, a polityk, zamiast do więzienia, trafił pod nadzór kuratora. Przez trzy lata nie mógł zbliżać się do byłej małżonki i musiał jej zapłacić 30 tys. zł nawiązki. Został także zobowiązany do kontynuowania terapii odwykowej.