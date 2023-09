Punkty widokowe we Wrocławiu. Tu zobaczysz miasto z lotu ptaka. Wrocław "z góry" robi wrażenie! Zobaczcie aktualny cennik

Wrocław bije rekordy popularności. W ubiegłym roku stolicę Dolnego Śląska odwiedziło 4,8 mln turystów . Większość to Polacy, ale na liście jest też sporo obcokrajowców, głównie z Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii. Największa popularnością wśród turystów cieszą się znane miejsca i symbole stolicy Dolnego Śląska tj.:

Wystawa kotów rasowych we Wrocławiu. Ponad dwieście kotów czterdziestu rożnych ras zobaczyć można w hali Orbita podczas trwającej przez weekend międzynarodowej wystawy kotów rasowych. Wśród nich…

Punkty widokowe we Wrocławiu. Nie tylko Sky Tower

Dziś zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni z pewnością kojarzą Wrocław, z widocznym z daleka, budynkiem Sky Tower. To póki co jedyny wrocławski wieżowiec. Warto go odwiedzić, bo na górze znajduje się przeszklony taras widokowy.