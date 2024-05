Puchar Tymbarku: 133 zespoły powalczą w Dzierżoniowie o Wielki Finał na PGE Narodowym

Wszystkie wspomniane drużyny zagrały w Wielkim Finale na PGE Narodowym. Najlepiej spisały się dziewczynki z SP 44 we Wrocławiu, które zajęły czwarte miejsce. – Dziewczyny zaskoczyły mnie ogromnie. Zdarzały nam się nawet wyniki dwucyfrowe, a jadąc na finały, nie mieliśmy żadnych oczekiwań i nie myśleliśmy o zwycięstwie. Dziewczyny dały z siebie wszystko i pokazały klasę. Grały drużynowo i fair play, otrzymaliśmy nawet dwie zielone kartki. Mam więc do nich wielki szacunek nie tylko za grę, ale również za postawę – mówi Kamil Niemiec, trener „Gwiazdeczek” z SP 44 we Wrocławiu.

Warto podkreślić, że wojewódzkie finały to dla młodych piłkarzy nie tylko dobra zabawa, ale także szansa na pokazanie swojego talentu na szerszą skalę. Najbardziej wyróżniający się piłkarze i piłkarki mają szansę na dołączenie do Akademii Młodych Orłów, a następnie na debiut w młodzieżowych reprezentacjach Polski.

Do udziału w XXIV edycji Pucharu Tymbarku zgłosiło się 11 200 drużyn z całej Polski, co stanowi wzrost o 26 proc. w stosunku do poprzedniej edycji turnieju. – Puchar Tymbarku to niezwykła inicjatywa, docierająca z roku na rok do coraz większej liczby uczennic i uczniów szkół podstawowych. Jesteśmy dumni, że w realny sposób możemy przyczyniać się aktywizacji ruchowej dzieci, wspierając ich rozwój nie tylko w zakresie sportowym, ale również społecznym – mówi Adam Kaźmierczak, wiceprezes PZPN ds. piłkarstwa amatorskiego.

Wielu czołowych polskich piłkarzy grało w przeszłości w Pucharze Tymbarku. Wystarczy wspomnieć, że w eliminacjach do Euro 2024 zagrało 11 uczestników tego turnieju, w tym pochodzący z Dolnego Śląska Piotr Zieliński i Krzysztof Piątek oraz pozostali: Adam Buksa, Sebastian Szymański, Jakub Moder, Damian Szymański, Bartosz Slisz, Bartosz Salamon, Tymoteusz Puchacz, Jakub Kiwior i Bartosz Bereszyński.