Prokuratorskie zarzuty dla eksperta ze sprawy Igora Stachowiaka Marcin Rybak

Na tym zdjęciu widać scenę z interwencji na wrocławskim Rynku, wobec Igora Stachowiaka

Prokuratorskie zarzuty usłyszał lekarz, który był współautorem opinii, w sprawie śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie przy ul. Trzemeskiej we Wrocławiu – informuje portal onet.pl. Nie mają – dodajmy - związku ze sprawą głośnych wydarzeń, do których doszło w maju 2016 roku na wrocławskim Rynku i w toalecie komisariatu Wrocław Stare Miasto. Przypomniały jednak o wątpliwościach, których do końca nie wyjaśniono, a które związane są z lekarską opinią. To dzięki niej wykluczono związek zachowania policjantów ze śmiercią młodego mężczyzny, zatrzymanego na wrocławskim Rynku w maju 2016 roku.