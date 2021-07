Powstanie gra planszowa o Wrocławiu. Na czym ma polegać?

Gry planszowe o Wrocławiu to temat niszowy. Dotychczas ukazały się "Monopoly: Wrocław", "Monopoly: Wrocławskie Krasnale" i "Festung Breslau 1945". Światło dzienne ujrzała jeszcze gra karciana "W ruinach Wrocławia". Na wczesną jesień tego roku, zapowiedziana została nowa planszówka, której akcja odbywa się w przestrzeni naszego miasta. Jej tytuł to "Wrocławski Pan". Co ma do zaoferowania?

- Zamiast tradycyjnego rzucania kostką i przesuwania pionków po kawałku kartonu, proponujemy misternie wykonane i pełne niespodzianek połączenie gry strategicznej, edukacyjnej i przygodowej – mówi Maciej Koła z Gamersway.

Kupuj, sprzedawaj, dziel i rządź

Gra polega na wcieleniu się w rolę historycznej postaci pochodzącej z Wrocławia i zdobyciu miejskiego imperium, tak aby zostać tytułowym "Wrocławskim Panem". Przez siedem kolejnych rund decydujemy o tym, czy nasz bohater ma kupić albo sprzedać produkt lub ziemię. Możemy też rozbudowywać zakupione przedsiębiorstwa i zatrudniać do nich nowych pracowników.