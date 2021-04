Powrót dzieci do szkół. Dyrektorzy czekają na wytyczne, uczniowie piszą petycję, a minister: "take it easy!"

"Cieszymy się bardzo z powrotu dzieci i młodzieży, stopniowego, do nauki stacjonarnej. Jesteśmy przekonani, że zakończenie roku szkolnego 25 czerwca w trybie stacjonarnym, po kilku czy kilkunastu tygodniach pobytu w szkole, przyczyni się bardzo mocno do tego, że poprawi się zarówno wiedza jak i w ogóle samopoczucie. Odbuduje się wspólnota wśród uczniów, ta więź pomiędzy uczniami w poszczególnych klasach, poszczególnych oddziałach i poszczególnych szkołach, ale też więzi, kontakty pomiędzy uczniami i nauczycielami, za którymi wszyscy zapewne tęsknili" - powiedział na czwartkowej (29 kwietnia) konferencji minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"Obecnie pracujemy nad hybrydowym planem nauczania. Do 17 maja mamy jeszcze trochę czasu. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak to będzie wyglądało. Musimy to przemyśleć i dobrze się zastanowić" - mówi Irena Sienkiewicz-Szyperska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Bobrzej we Wrocławiu.

W wielu szkołach, na przykład w SP 99 przy ul. Głubczyckiej wystawienie ocen zaplanowano już na 8 czerwca. Oznacza to, że uczniowie wrócą do szkół na ostatnie dni i będzie to już bardziej zabawa niż nauka. Czy ma to sens? Dyrektorzy szkół twierdzą, że tak.

"Jeżeli dzieci wrócą do szkoły, to w tym momencie najważniejsze będą relacje między dziećmi. Dzieci muszą uczyć się z powrotem bycia ze sobą, bycia w szkole. Tutaj trzeba patrzeć na człowieka, nie na oceny, nie na podstawę programową" - zaznacza Edyta Mataczyno i zapewnia, że na tym skupią się również nauczyciele. - "Najpierw spotkam się z radą pedagogiczną. Porozmawiamy o tym, jak przygotować dzieci na powrót do szkoły, a także jak pomóc im w tych wszystkich emocjonalnych ubytkach, jakich doświadczyły w czasie izolacji. Nie będziemy robić sprawdzianów ani kartkówek. To nie będzie zwykłe zakończenie roku szkolnego. Zakładam, że dopiero z czasem wyjdzie, czy dzieci mają zaległości w nauce. I przypuszczam też, że przez najbliższych kilka lat będziemy musieli radzić sobie ze skutkami tej sytuacji".

Do działania przystąpili też uczniowie, którzy w tydzień zebrali niemal pół miliona podpisów pod petycją, by nie wracać przed wakacjami do szkół. Ich zdaniem, przysporzy im to jedynie stresu i nie pozwoli dobrze przygotować się do egzaminów. Do tej petycji odniósł się minister edukacji.