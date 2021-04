Morawiecki: "Najgorsze za nami". Premier przedstawił plan odmrażania gospodarki

Rząd zniesie część obostrzeń na Dolnym Śląsku? Koniec z regionalizacją?

Rząd chce zrezygnować z regionalizacji obostrzeń – podaje RMF FM . Mogłoby to oznaczać, że już po majowym weekendzie byłyby otwarte na Dolnym Śląsku m. in. salony kosmetyczne i fryzjerskie, a dzieci z klas I – III wróciłyby do częściowo do szkół. Co jeszcze? Dowiemy się jutro.