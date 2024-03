Poważny wypadek we Wrocławiu. Samochód osobowy uderzył w ścianę domu handlowego. Kierowca był reanimowany ZDJĘCIA

Do wypadku doszło o 14:45 w czwartek (21 marca) przy ulicy Braniborskiej. Samochód osobowy marki Audi wypadł z jezdni na chodnik, uderzył w barierki, słup z banerem reklamowym i ogrodzenie, po czym zjechał ze skarpy i rozbił się o ścianę budynku domu handlowego Domar. Wewnątrz auta znajdował się nieprzytomny mężczyzna bez funkcji życiowych.

Zaraz po zdarzeniu trwała reanimacja kierowcy. Następnie zabrano go do szpitala. Mężczyzna cały czas był nieprzytomny. Na razie nie wiadomo, czy samochód, który prowadził wypadł z jezdni na skutek tego, że kierowca stracił przytomność. Być może spowodowało to uderzenie w budynek. To będzie jeszcze wyjaśniane.

Tu doszło do wypadku: