Poważny wypadek na DK30 na Dolnym Śląsku. Dwie osoby są ranne. Ruch odbywa się wahadłowo

Do wypadku doszło we wtorek (19 marca) po godzinie 11.20 na DK 30, na jezdni w kierunku Gryfowa Śląskiego. Jak przekazują policjanci z KPP w Lubaniu, kierowca samochodu osobowego marki Toyota chciał uniknąć zderzenia z poprzedzającym go pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Niestety, w jego auto auto wjechała jadąca z naprzeciwka kobieta.

Kierująca wraz ze sprawcą zdarzenia zostali przewiezieni do szpitala. Na szczęście ich stan nie zagraża życiu. Są przytomni. Policja przebadała kierowców pod kątem spożycia alkoholu. Okazało się, że wszyscy są trzeźwi.

W miejscu zdarzenia droga była zablokowana. Obecnie ruch odbywa się wahadłowo. Policjanci wciąż prowadzą czynności.