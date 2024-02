Południe Dolnego Śląska. Top 8 atrakcji turystycznych naszego regionu. Trzeba je zobaczyć!

Południe Dolnego Śląska to obszar, który obfituje w zabytki i unikalne krajobrazy. Znajdziemy tu zamek Książ, ale i młyn Hilberta w Dzierżoniowie czy Góry Stołowe i wiele uzdrowiskowych miejscowości. Przygotowaliśmy dla was zestaw atrakcji turystycznych, dostępnych o każdej porze roku. Zobaczcie, czym zachwyca ta część zachodniej Polski i gdzie zainspirowani, możecie się wybrać na weekend.

Na interaktywnej mapie turystycznej Dolnego Śląska znajdziemy 40. atrakcji, usytuowanych na południu naszego regionu. Spośród nich wybraliśmy dla Was 10., które naszym zdaniem zasługują na szczególną uwagę. Zapraszamy do wirtualnej podróży przez zamki, góry oraz podziemia.

Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim to monumentalny obiekt

Nie ulega wątpliwości, że to jedno z najbardziej fascynujących dzieł architektonicznych Dolnego Śląska. Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim, wzniesiony dla Marianny Orańskiej, córki Wilhelma I Orańskiego i Fryderyki Luizy Pruskiej, stanowi niezwykłą perełkę Dolnego Śląska. Księżniczka zakochała się w tym miejscu bez reszty i to od pierwszego wejrzenia. Inspiracje do stworzenia letniej rezydencji czerpano z charakterystycznego stylu architektonicznego północnych Włoch, co zaowocowało imponującym kompleksem budynków, otoczonym przez 120-hektarowy park oraz malownicze, romańskie wieże. Prace nad budową pałacu trwały przez Budowla 33 lata, a on sam jest dziś pozostałością po minionych wiekach. Wyjątkowy pałac, którego budowa trwała 33 lata i wyjątkowa kobieta, która zdecydowanie wyprzedzała swoją epokę. Marianna Orańska stworzyła architektoniczną perełkę, która została gruntownie wyremontowana i można ją zwiedzać przez cały rok. Klaudia Korfanty Pałac Marianny Orańskiej, jak wiele innych okolicznych dworów, doświadczył trudnych losów po 1945 roku. Potomkowie księżniczki zmuszeni byli uciekać przed Armią Czerwoną, a sama rezydencja padła łupem złodziei. Dodatkowo, w latach 40. XX wieku pałac strawił ogień, stawiając jego przyszłość pod znakiem zapytania. Gdyby nie interwencja Włodzimierza Sobiecha, który przez czterdzieści lat dzierżawił budynek od gminy, losy obiektu mogłyby potoczyć się zupełnie inaczej. Choć jego plan urządzenia hotelu nigdy nie został wcielony w życie, to zaangażowanie Sobiecha utrzymało pałac przy życiu aż do 2010 roku.

Trzy lata po zakończeniu dzierżawy rezydencja ponownie znalazła się pod zarządem gminy. Dzięki staraniom władz udało się pozyskać środki z różnych funduszy, co pozwoliło na przywrócenie dawnej świetności temu niezwykłemu miejscu. Pałac jest otwarty dla zwiedzających, którzy zachwycają się nie tylko wyjątkową biografią Marianny Orańskiej, ale też architektonicznymi pomysłami, jakie zastosowano przy budowie rezydencji.

Cennik biletów 2024 - zwiedzanie pałacu

Bilet wstępu do pałacu: bilet normalny – 30 zł

bilet ulgowy – 24 zł (dla niepełnosprawnych, młodzieży uczącej się, emerytów, rencistów, KDR)

bilet specjalny – 12 zł (dla mieszkańców gminy Kamieniec Ząbkowicki)

bilet wstępu do Mauzoleum – 13 zł

bilet „nocne zwiedzanie” – 40 zł

grupy powyżej 30 osób – 24 zł/os. Bilet łączony (pałac + mauzoleum):

bilet normalny – 40 zł

bilet ulgowy – 34 zł

dla mieszkańców gminy – 12 zł

Zabytkowy rynek w Świdnicy - stylowe kamienice, fontanny i ratusz

Na środku zabytkowego rynku w Świdnicy znajduje się ratusz, którego historia sięga już XIII wieku, kiedy lokowano na dolnym Śląsku miasta na prawie magdeburskim. Sama budowla niejednokrotnie była przebudowywana i remontowana. W jej środku znajduje się nadal Izba Rajców. Sala zachowała swój pierwotny urok oraz relikty przeszłości. Gotyckie wnętrze ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym pokryta jest także pokryte w części zachowanymi malowidłami o tematyce religijnej. Poza ratuszem, znajdziemy odremontowane kamieniczki, utrzymane w renesansowym i barokowym stylu, z bogato zdobionymi elewacjami oraz imponujące fontanny, m.in. z wizerunkiem Neptuna (1732 r.). Rynek zdobi również barokowa kolumna Świętej Trójcy wykonana z czerwonego piaskowca. Posąg ufundowany został w 1693 roku przez starostę świdnicko-jaworskiego Joachima von Sinzendorfa oraz Muzeum Dawnego Kupiectwa z unikatową kolekcją miar, wag i odważników, znajdujące się w ratuszu. Kamieniczki, ratusz i fontanny tworzą nieprawdopodobny klimat Starego Miasta w Świdnicy, który przez znawców porównywany jest do Starego Miasta w Krakowie i Toruniu. Panuje tu wyjątkowy klimat. Dariusz Gdesz Rynek w Świdnicy uznawany jest przez specjalistów jako jeden z najbardziej okazałych na dolnym Śląsku i bywa porównywany z tym w Krakowie oraz Toruniu.

Jak dojechać do rynku w Świdnicy? Mapka dojazdu

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie

Atrakcja turystyczna znajduje się w gminie Stronie Śląskie i jest niekwestionowanym skarbem w nie tylko dla Polski, ale i dla całej Europy. Jej fascynująca formacja naciekowa przyciąga uwagę turystów z całego świata, dlatego co roku odwiedza ją ok. 80 tysięcy ludzi. Wkomponowana w malowniczy Masyw Śnieżnika jaskinia ma długość ponad 5 km, a jej korytarze sięgają głębokości ponad 100 m. Nazwa obiektu wiąże się z odkryciem we wnętrzu kości niedźwiedzia jaskiniowego.

Zwiedzanie jaskini w Kletnie 2024 oraz ceny biletów

Zwiedzanie jaskini odbywa się według określonych reguł i wymaga zabrania ze sobą odpowiedniego stroju, który chroni przed zimnem. Temperatura w podziemiach nie przekracza 6 stopni Celsjusza. Grupy (do 15 osób) mogą eksplorować Jaskinię Niedźwiedzią wyłącznie z przewodnikiem. Rocznie odwiedza ją kilkadziesiąt turystów nie tylko z Polski, ale i z całego świata, bo ona sama stanowi unikat na skalę europejską. Swoją nazwę zawdzięcza odnalezionym przez archeologów szczątkom niedźwiedzia jaskiniowego. Dariusz Gdesz / Polskapresse Bilet normalny: 60 zł

Bilet ulgowy: 45 zł

Krzywa Wieża w Ząbkowicach Śląskich

To jedna z ciekawszych atrakcji turystycznych i jedyna taka na Dolnym Śląska. Powstała już w średniowieczu i bywa nazywana "śląską Pizą". Jest wysoka na 34 metrów, a charakterystyczne odchylenie do pionu wynosi 2,14 metra. Żeby wejśc na samą górę, trzeba pokonać 139 schodów.

Ceny biletów 2024: bilet normalny 18 zł

bilet ulgowy 15 zł

bilet rodzinny 45 zł (2+1)

dopłata 10 zł za każde kolejne dziecko Niewiele wiadomo o pierwotnym przeznaczeniu wieży, choć historycy przypuszczają, że mogła być ona pierwotnie częścią zamku obronnego. W XIV wieku służyła jak dzwonnica kościoła parafialnego św. Anny. W ciągu wieków jej przeznaczenie zmieniało się, a ona sama doświadczyła licznych wyzwań, w tym pochylenia o 1,5 metra w 1598 roku oraz znacznego zniszczenia podczas pożaru w 1858 roku. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków w 2008 roku, a kilka lat temu przeszedł gruntowny remont, który ochronił wieżę przd rozbiórką. Remont zewnętrznych ścian odbył się już w 2007 roku, a w 2018 roku wieża na trzy miesiące została wyłączona z użytkowania. Obecnie Krzywa Wieża jest dostępna dla zwiedzających codziennie w godzinach od 9:30 do 17:30. Jedyna taka, pochylona do pionu o nieco ponad 2 metry, wieża znajduje się w Ząbkowicach Śląskich i jest otwarta dla zwiedzających. Żeby się na nią wspiąć, trzeba pokonać prawie 140 schodów. Widoki z góry są imponujące! Jaroslaw Jakubczak/Polska Press

Wieża widokowa na Wielkiej Sowie. Co z niej widać?

Wieża widokowa na najwyższym szczycie Gór Sowich - Wielkiej Sowie powstała w latach 1905–1906 i tym razem została wybudowana z betonowych bloków. Poprzedniczkę rozebrano rok wcześniej, bo do jej konstrukcji użyto nieodpowiednich materiałów. Inicjatorem pomysłu był prezes Towarzystwa Sowiogórskiego, Richard Tamm, a zatwierdził go hrabia Ernst Julius von Seidlitza-Sandreczki. Uroczystego otwarcia wieży dokonano 24 maja 1906 rok. Jej patronem został kanclerz Otto von Bismarck.

Wieża rozciąga się na wysokość 25 metrów, a koszt jej budowy wyniósł ok. 20 000 marek. Po II wojnie światowej budowla nosiła imię generała Władysława Sikorskiego, a później Mieczysława Orłowicza, jednak obie nazwy nie przetrwały próby czasu. W zeszłym roku przeszła gruntowny remont. Aktualnie obiekt jest otwarty dla turystów w sezonie letnim (maj – wrzesień) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:30, a w weekendy w godzinach 9:00 – 18:30. W okresie od października do maja wieża widokowa otwarta jest: sobota i niedziela - 9:00 - 16:00. Wstęp na wieżę jest bezpłatny. Budowla pochodzi z początków XX wieku. Po gruntownej przebudowie w 2023 roku została znów oddana do użytku zwiedzających. Wejście na nią jest obecnie bezpłatne. Paweł Gołębiewski

Jak dojechać na Wielką Sowę? Mapa dojazdu

Magiczna Ślęża. Święta góra Słowian

Dzięki swojemu wyjątkowemu położeniu na płaskim Przedgórzu Sudeckim, góra Ślęża wyróżnia się spośród otaczającego krajobrazu. Jest dobrze widoczna, szczególnie z autostrady A4 w drodze do Wrocławia. Położona jest kilkanaście kilometrów od Dzierżoniowa i Świdnicy, a pierwsze zapiski na jej temat sięgają 1017 roku, co znajduje odzwierciedlenie w kronice Thietmara z Merseburga.

Ślęża jest częścią Korony Gór Polski, Korony Sudetów Polskich oraz Korony Sudetów. Jej szczyt sięga wysokości 717,5 m n.p.m. i głównie składa się z granitu i gabra. Magiczna góra pierwszych Słowian jest miejscem, w którym można się zakochać od pierwszego wejrzenia i które posiada klimat niepodobny do żadnych innych miejsc w okolicy. Związane jest nieodłącznie z pogańskim kultem solarnym, o czym świadczą kamienne rzeźby, jakie znajdziemy na szlaku. Jerzy Wójcik Historia tej świętej góry jest bogata i pełna tajemnic. W przeszłości stanowiła miejsce kultu solarnego dla pradawnych plemion, a później była świadkiem świadkiem procesu chrystianizacji. Wiele wskazuje na to, że miejsce to było symbolem kultu słonecznego, co potwierdzają kamienne rzeźby umieszczone wzdłuż szlaku prowadzącego na szczyt Ślęży oraz na samym jej szczycie. Pradawne znaki, takie jak kamienny niedźwiedź z charakterystycznym odwróconym krzyżem czy też rzeźba Panny z rybą, sugerują obecność Celtów, którzy zamieszkiwali te tereny jeszcze przed przybyciem pierwszych Słowian.

Aktualnie na szczycie Ślęży znajduje się także kościół oraz nowe schronisko, dawniej istniały dwa. Ślęża wciąż przyciąga uwagę swoim niezwykłym urokiem. Można się tu dostać bezpośrednio z Sobótki, położonej u stóp góry.

Jak dojechać do Ślęży? Mapa

Dawniej istniało przekonanie, że Ślęża to wygasły wulkan, jednak badania geologiczne jednoznacznie obaliły tę tezę. Mimo to ta tajemnicza góra wraz z licznymi szlakami co roku magnetyzuje turystów.

Arbotreum Wojsławice idealne na wiosenne podróże

Arboretum w Wojsławicach otwarte jest na turystów w okresie od kwietnia do października i wita ich nie tylko rozmaitością kolorów, ale i zapachów. Położone jest w odległości ok. 50 km od Wrocławia i 2 km od Niemczy w obszarze krajobrazu chronionego Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Powierzchnia Arboretum zajmuje 62 ha, z czego 5 ha to zabytkowy park, a 12 ha to sad starych odmian czereśni. W Arboretum znajdują się kilkaset gatunków roślin, których kwitnienie przypada na różne miesiące w roku, co tworzy unikalny kalejdoskop.

Cennik biletów 2024 bilet normalny: 30 zł

bilet ulgowy: 20 zł

normalny wielokrotny (5 wejść w cenie 4; 1 dzień = 1 wejście): 120 zł

ulgowy wielokrotny (5 wejść w cenie 4; 1 dzień = 1 wejście): 80 zł Zaprasza w swoje progi od kwietnia do października. Na miejscu znajdziemy nie tylko imponujące rozmiarami rododendrony, ale i sad kwitnących wiśni. Klaudia Korfanty

Twierdza Srebrna Góra niezmiennie zachwyca

Wizyta w twierdzy to idealny pomysł na wycieczkę entuzjastów turystyki w 2024 roku. Ta imponująca budowla w Górach Sowich zachęca do odwiedzin przez cały rok i stanowi idealne rozwiązanie na wyprawę dla całej rodziny. Posadowiona jest w powiecie ząbkowickim i oddalona od Kłodzka (miasto ma również swoją twierdzę) o pół godziny drogi samochodem.

Obiekt wzniesiono w latach 1765-1777, a jego historia jest pełna niezwykłych wydarzeń. Pomimo licznych prób zdobycia twierdzy, m.in. w czasie wojen napoleońskich, ta z każdego oblężenia wychodziła cało. Jest zachowana w bardzo dobrym stanie, a podziemia można zwiedzać w towarzystwie przewodnika przez cały rok. Należy jedynie pamiętać, że temperatura w jej wnętrzu rzadko przekracza dziesięć stopni Celsjusza. Na miejscu do dyspozycji gości została oddana restauracja oraz sklep z pamiątkami. Położona tylko pół godziny drogi od Kłodzka robi imponujące wrażenie na turystach. Przetrwała wiele oblężeń, w tym wojsk napoleońskich, ale nigdy nie została zdobyta. Można ją zwiedzać przez cały rok Fot. Tomasz Ho£Od / Polska Press

