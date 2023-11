Polska Miss. Wrocławianki w finale konkursu piękności! O koronę Miss zawalczą Amanda i Eliza. Z kim konkurują? Zdjęcia finalistek! Monika Fajge

Polska Miss 2023. Gala finałowa tego konkursu piękności zbliża się wielkimi krokami. Odbędzie się we Wrocławiu, co oznacza, że będziecie mogli "na żywo" kibicować młodym wrocławiankom, które zakwalifikowały się do finału Polskiej Miss. O tytuł i koronę Miss zawalczą Amanda Bialic i Eliza Ciuła. W finale zobaczymy też Patrycję Czarny z Międzylesia (woj. dolnośląskie). Zobaczcie, jak prezentują się kandydatki z naszego regionu oraz inne finalistki konkursu.