Policyjny pościg pod Wrocławiem. Padły strzały. Uciekający mężczyzna zgubił buty mk

Niebezpieczny pościg ulicami Strzelina. Gdy dziś chwilę przed południem policjant próbował zatrzymać do kontroli przekraczającego prędkość kierowcę dostawczego peugeota, ten zaczął uciekać. By zatrzymać, policjanci musieli użyć broni. Pomógł dopiero strzał w oponę. Kierowca wyskoczył jednak z auta i rzucił się do ucieczki pieszo. Po drodze zgubił buty. Wciąż jest poszukiwany.