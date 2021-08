Podręczniki używane we Wrocławiu sprzedają się na pniu. Do niektórych przedmiotów już ich nie dostaniesz

Kupując używane podręczniki, można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Tymczasem, przykładowo koszt nowych książek do pierwszej klasy liceum lub technikum wynosi ok. 800-1000 złotych. 300 złotych dodatku w ramach programu Dobry Start przy tych wydatkach jest niewielkim wsparciem.

"Używane podręczniki są o około 40-50 proc. tańsze niż nowe. Na przykład za używany podręcznik do angielskiego zapłacimy 40-45 zł, a za nowy 79,90-86,90 zł. Rodzice szukają używanych podręczników częściej niż nowych. I nie chodzi tylko o ograniczony budżet czy pandemię. Mamy do czynienia z pokoleniem dzieci, które w pierwszych klasach podstawówki miały podręczniki darmowe, używane, przekazywane z klasy do klasy. I te dzieci są przyzwyczajone do podręczników używanych, dlatego do liceum też szukają używanych. U nas jest o tyle dobrze, że sprzedajemy i nowe, i używane podręczniki, więc jeśli ktoś do nas przyjdzie, a nie będzie z danego przedmiotu używanego podręcznika, to i tak możemy skompletować całość, bo dodamy część nowych" - mówi Teresa Wołek, właścicielka stoiska w Pasażu Zielińskiego przy ul. Swobodnej 37 we Wrocławiu.