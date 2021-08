Dodatek 300+. Czy 300 zł wystarczy na wyprawkę szkolną? Sprawdź! Kinga Czernichowska

Kartka zapisana na dwóch stronach - tyle zajmuje lista zakupów w ramach wyprawki szkolnej. Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę jedynie podstawowe rzeczy, lista będzie dużo krótsza, ale jeżeli dołożymy do niej plastelinę, kredki świecowe, zakreślacze i inne, to rzeczy niezbędnych do kupienia będzie dużo więcej. Ile to wszystko kosztuje i czy wystarczy 300 złotych z dodatku Dobry Start? Sprawdzaliśmy.