Podeszli pod kościół i ścięli wielki drewniany krzyż. "To jest po prostu bolesne, modlimy się za sprawcę"

Akt wandalizmu miał miejsce w bogatyńskiej parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Sami księża poinformowali o incydencie poprzez stronę internetową. Krzyż od lat stał między drogą a kościołem. Znaleziono go nad ranem przy murze świątyni. Nie ma wątpliwości, że to chuligański wybryk z powodów religijnych.

"Z bólem serca przyjęliśmy wiadomość o profanacji Krzyża Misyjnego sprzed kościoła św. Maksymiliana Kolbego w Bogatyni. Wandale w nocy ścięli Krzyż. Jeszcze niedawno, bo w Wielki Piątek z kościoła Maksymiliana do kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła szła droga krzyżowa ulicami Bogatyni. W Liturgii Męki Pańskiej całowaliśmy Święty Krzyż, a dziś jakiś barbarzyńca podniósł rękę na Najświętszy Znak Zbawienia" - czytamy na stronie parafii.

Parafianie z bólem przyjęli tę informację. Sprawą zainteresował się biskup legnicki Andrzej Siemieniewski. Zdecydował się przyjechać do parafii do Bogatyni 5 kwietnia, by po południu modlić się z ludźmi na nabożeństwie charakterze pokutnym. Mimo, że w Kościele katolickim trwa radosny czas oktawy świąt Zmartwychwstania Pańskiego.