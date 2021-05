Pływanie. Juvenia Wrocław wygrała klasyfikację medalową MP 2021

O „aniołkach Matusińskiego”, czyli naszej narodowej sztafecie 4x400m, mówimy od dawna. My na Dolnym Śląsku mamy nasze „aniołki Widanki”, trenera Grzegorza Widanki, które spotkać możemy nie na bieżni, ale w basenie. Z tego w Lublinie wyłowiły pokaźny worek z medalami.

Na pierwszym miejscu należy wymienić sztafetę 4x100 stylem zmiennym w składzie: Alicja Tchórz, Dominika Sztandera, Klaudia Naziębło, Kornelia Fiedkiewicz. Dziewczyny w finale nie dość, że sięgnęły po złoto, to jeszcze czasem 4:02.63 pobiły rekord Polski. Teraz tylko kataklizm mógłby zabrać im wyjazd na igrzyska do Tokio. Zostały cztery wolne miejsca, a one - w tym rankingu - zajmują drugie miejsce. Za dwa tygodnie ME w Budapeszcie. Dodatkowo wszystkie uczestniczki takiej olimpijskiej sztafety muszą mieć spełnione tak zwane „minimum B” - to też udało się załatwić w Lublinie.