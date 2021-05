Plaga szczurów we Wrocławiu nie maleje. A pieniędzy na walkę z gryzoniami wydajemy coraz więcej

"Możemy walczyć jedynie o to, żeby liczba szczurów we Wrocławiu nie rosła. Natura nie znosi próżni i nawet, gdy w innych obszarach udawało się wytępić te gryzonie, to bardzo szybko przychodziły nowe" - mówi dr Edyta Wincewicz i wskazuje, dlaczego akcje deratyzacyjne nie są tak skuteczne, jak mogłyby być. - "Są to zabiegi punktowe, brak jest kompleksowego działania. Urzędnicy muszą wydać pieniądze, więc robią co mogą. W praktyce oznacza to kupienie usługi w jakiejś firmie, która od marca do października wyłoży trutkę raz w jednym miejscu, raz w innym. Nie ma żadnej akcji informacyjnej ani skoordynowanych akcji polegających na wykładaniu trutki niemal w jednym czasie wszędzie".