Pierwszy we Wrocławiu punkt do zwrotu plastikowych butelek. Ludzie chętnie z niego korzystają. Można liczyć na zakupowy rabat!

Pierwszy we Wrocławiu automat do recyklingu plastikowych butelek stanął w Lidlu przy ul. Hubskiej . Automat przyjmuje butelki PET o pojemności od 0,3 do 3 litrów . Oddając odpowiednią liczbę butelek można otrzymać bon rabatowy na zakupy . Jakie są zasady recyklingu butelek?

Pierwszy we Wrocławiu butelkomat

System kaucyjny od 1 stycznia

Taki recyklomat jak na razie znajduje się tylko w jednym sklepie we Wrocławiu, jednak według przepisów zapowiadanego systemu kaucyjnego, od przyszłego roku ma się to zmienić, do plastikowych butelek dołączą szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra.

Na czym polega system kaucyjny? Przy zakupie napojów w butelkach:

plastikowych,

szklanych wielokrotnego użytku

metalowych puszkach,

będziemy płacić dodatkową kaucję zwrotną, pod warunkiem oddania zużytych opakowań do recyklingu. Ponadto sklepy o powierzchni powyżej 200 mkw. będą zobowiązane do odbierania pustych opakowań, natomiast mniejsze sklepy będą mogły dołączyć dobrowolnie, choć będą musiały pobrać kaucję.