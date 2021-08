Piłkarz Śląska Wrocław powołany do reprezentacji Węgier. Márk Tamás z szansą na debiut w dorosłej kadrze Piotr Janas

Márk Tamás na powołanie do reprezentacji zapracował dobrą grą w Śląsku Wrocław Fot. Krystyna Pączkowska/slaskwroclaw.pl

Środkowy obrońca Śląska Wrocław Márk Tamás powołany do reprezentacji Węgier na wrześniowe mecze el. mistrzostw świata. To pierwsze powołanie dla węgierskiego stopera do dorosłej kadry.