Piękne i duże mieszkania na obrzeżach Wrocławia. Mają niepowtarzalny klimat i są do sprzedania. Tak wyglądają od środka! Cudo! Karolina Kwiatek

Zobaczcie, jakie nieruchomości można kupić nieco dalej od Rynku. Niektóre ceny mogą Was zaskoczyć >> Otodom: Katarzyna Mazurkiewicz/PRIME RE sp. z o.o.// Izabela Kościukiewicz/Nieruchomości Wieluński Zobacz galerię (28 zdjęć)

Tarasy, zieleń za oknem i stylowe wykończenia. To właśnie te cechy są typowe dla jednych z piękniejszych mieszkań, które zostały wystawione na sprzedaż we Wrocławiu. Są bardzo przestronne, a co ważniejsze przykuwają oko. Jesteście ciekawi, ile kosztują i jak wyglądają od środka? Sprawdźcie w galerii.