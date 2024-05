Patryk Klimala przeszedł zabieg kardiologiczny. Napastik Śląska powinien wrócić na początek przygotowań

Patryk Kilmala przeszedł zabieg kardiologiczny

Śląsk Wrocław zakończył sezon 2023/24 ze srebrnym medalem mistrzostw Polski. W kilku ostatnich kolejkach drużynie nie pomagał sprowadzony pod koniec ubiegłego roku Patryk Klimala. Przede wszystkim grał poniżej oczekiwań i zmarnował kilka dogodnych okazji i wydawało się, że to jedyny powód jego przeciągającej się nieobecności.

Przed wyjazdem do Częstochowy trochę nowego światła na nieobecność Klimali rzucił trener Jacek Magiera. Wyznał, że były napastnik m.in. New York Red Bulls i Celticu Glasgow musi przejść konsultację kardiologiczną, lecz mimo to ma pojawić się w Częstochowie.