Parking i stacja benzynowa w Rynku, tłumy w sklepach, tylko towaru brak. Oto Wrocław lat 80. Jerzy Wójcik

Sięgamy do naszego zdjęciowego archiwum, tym razem na wybranych zdjęciach dominują lata 80. Nasi fotoreporterzy fotografowali między innymi komunikację i handel w mieście. Kolejki przed domem towarowym "Łada" przy Oławskiej czy przystanki autobusowe tuż przed Dworcem Głównym. Dla młodszych mieszkańców miasta to abstrakcja, nie mówiąc już o "szaberplacu" przy Krakowskiej, saturatorze na Stadionie Olimpijskim i stacji benzynowej... w Rynku. Odtworzyliśmy dla Was podpisy pod zdjęciami, by było wiadomo gdzie i w którym roku się znajdujemy. Miłego wspominania, a dla młodszych Czytelników - oglądania rzeczywistości, po której niewiele już zostało!