Pałace i egipskie piramidy w centrum Wrocławia? Takie nagrobki znajdziecie na cmentarzu żydowskim. Jest ich ponad 8 tysięcy Monika Fajge

Cmentarz Żydowski - dziś Muzeum Sztuki Cmentarnej - przy ul. Ślężnej we Wrocławiu to niezwykłe miejsce na mapie miasta. Znajduje się tu ponad 8 tys. nagrobków. Na cmentarzu spoczywają głównie Żydzi niemieckiego pochodzenia, ale też przybyli do Wrocławia z innych miast w Polsce i na świecie. Zobaczcie zdjęcia!