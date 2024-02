Pałac z XVIII wieku nad mrocznym stawem. Tu wejścia strzegą dwa sfinksy, a w lesie na turystów czekają ruiny grobowca

Pałac, staw, las, obelisk i mauzoleum. A do tego dwa sfinksy

Najpierw pałac, potem szkoła. Dziś wspomnienia po dawnej świetności

Pałacu nie wolno zwiedzać z oczywistych względów. Wystarczy spojrzeć na sfinksa bez głowy, by zrozumieć, że niektórzy „goście” nie mają szacunku (i być może na tyle oleju w głowie), by dotarło do nich jak cenny jest to obiekt. Zobaczcie go na naszych zdjęciach.