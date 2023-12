Otwarte atrakcje we Wrocławiu 25 i 26 grudnia. Co robić w pierwszy i drugi dzień świąt? Konrad Bałajewicz

Po sytej wigilii, rozpakowaniu prezentów i odśpiewaniu kolęd, warto wyjść z domu i skorzystać z atrakcji, jakie oferuje Wrocław. Pamiętajmy, że wiele z nich w pierwszy i drugi dzień świąt (25 i 26 grudnia) będzie miało godziny otwarcia inne niż zwykle. Co we Wrocławiu będzie zamknięte, a co i w jakich godzinach otwarte? Sprawdziliśmy najbardziej popularne atrakcje, m.in. Jarmark Bożonarodzeniowy, kina, aquaparki, zoo czy muzea.