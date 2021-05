Organizatorzy imprez: Wciąż żyjemy w niepewności. Które imprezy i koncerty się odbędą?

- Na razie wszystko jest aktualne, ale każdy zdaje sobie sprawę, że wszystko jest możliwe. Trzeci raz przekładamy festiwal Szanty. Póki co, 3-majówka się odbędzie. Ale i tak wciąż żyjemy w niepewności. Już kilka razy po otwarciu kultury wprowadzano kolejny lockdown. Warto jednak zaznaczyć, że w ubiegłym roku 3-majówka była jedynym plenerowym festiwalem, który się odbył. Wprawdzie też w innym terminie, bo we wrześniu, ale się udało i byliśmy do tego doskonale przygotowani. Wiemy jednak, że wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie, dlatego musimy brać pod uwagę każdą ewentualność, głównie uwzględniając bezpieczeństwo ludzi - mówi Paula Szewczyk, event manager Wrockfestu.

W dalszym ciągu pozostaje jednak wiele znaków zapytania co do innych dużych festiwali. Nawet luzowanie obostrzeń nie daje stuprocentowej pewności, czy odbędą się największe letnie imprezy. Co z Męskim Graniem?

- Trudne pytanie, bo póki co obserwujemy to, co się dzieje z obostrzeniami. Rozważamy kilka scenariuszy. Męskie Granie, jeżeli by się odbyło, to na przełomie lipca i września, ale jak wiemy, nie da się niczego przewidzieć, jeżeli chodzi o sytuację epidemiczną. Pracujemy nad tą edycją, a jaki będzie miała kształt, zobaczymy - mówi Anetta Gołda z agencji Hope, obsługującej Męskie Granie.

Po raz drugi przełożone musiały zostać dwa duże koncerty na Stadionie Wrocław.

- W czerwcu mieliśmy mieć dwie duże imprezy: koncert Dawida Podsiadło, na który bilety sprzedały się w ciągu 8 godzin oraz koncert Kings of Leon. Obie miały odbyć się już w ubiegłym roku, ale z powodu pandemii byliśmy zmuszeni przenieść je na czerwiec tego roku. Niestety, przy obecnych obostrzeniach nie możemy organizować takich koncertów na stadionie, dlatego oba musieliśmy po raz kolejny przełożyć - mówi Kacper Cecota, rzecznik prasowy Stadionu Wrocław.

I tak koncert Dawida Podsiadło przełożony został na 18 września tego roku (organizatorzy liczą, że wtedy będzie już możliwe wpuszczenie 100-procentowej publiczności), a koncert Kings of Leon przeniesiony jest na przyszły rok.