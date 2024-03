Opuszczony szpital na Dolnym Śląsku. Dziś to kompletna ruina. Jeszcze w 1993 roku rządzili to rosyjscy żołnierze

Opuszczony szpital w Legnicy - historia

Szpital znajduje się na terenie Lasku Złotoryjskiego - zalesionego terenu na skraju Legnicy na Dolnym Śląsku. Obiekt powstał w roku 1937 - z myślą o przyjmowaniu rannych z frontów II wojny światowej. Relacje legnickich gazet z tego okresu pieczołowicie opisują jak nowoczesnym obiektem był na tamte czasy.

- Główny budynek ma 235 m długości. Lazaret posiadał swoją własną szkołę sanitarną. Szpital był przewidziany na ponad 650 rannych i miał obsługiwać rannych ze wszystkich frontów - informuje lokalny portal zrzeszający historyków liegnitz.pl.

Jak nietrudno się domyślić szpital nie za długo służył żołnierzom niemieckim. W 1945 roku zajęli go Sowieci i okupowali go do roku 1993. Czerwonoarmiści zastali obiekt w praktycznie nienaruszonym stanie. Do tego znajdował się na uboczu, w środku gęstego lasu i był otoczony wysokim murem. Natychmiast podjęto decyzję, że będzie służył żołnierzom i ich rodzinom z Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej.