Obserwatorium astronomiczne i specjalny basen wioślarski. Ta wrocławska szkoła zaskakuje do dziś. Kiedyś była elitarnym gimnazjum

Gimnazjum Magdaleny było jednym z najnowocześniejszych w Europie

Basen wioślarski, sala galowa i freski na szkolnych ścianach

W dużej sali gimnastycznej nakręcono sceny do filmu "Wielki Bieg" Jerzego Domaradzkiego. Cały parkiet w pomieszczeniu jest oryginalny poza fragmentem, który uległ zalaniu podczas ulewy. Ta część wyraźnie odcina się od reszty.

Co ciekawe, całą aulę zdobiły freski Alfreda Waltera. Obrazy miały wprowadzać uczniów do dobry nastrój. Przyozdobione były tez przedsionki, a cała szkoła została wykafelkowana płytkami w kolorach żywiołów czy też po prostu Ziemi. Dlatego znajdziemy tu żółte, rude czy beżowe kafle.

W małej sali gimnastycznej zastajemy odnajdujemy kozła do skoków. Nie jest to jednak zwykły kozioł. To na nim skakano w debiucie Radosława Piwowarskiego "Yesterday", w scenach z sali gimnastycznej. Na zapleczu obok sali kręcono ujęcia do sceny zbliżenia między bohaterami Johnem i Anią.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Przejdź do galerii: