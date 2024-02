Zrujnowany grobowiec niedaleko Wrocławia. Stoi w środku wsi niedaleko Wrocławia. To kaplica grobowa rodu Lauterbach

Kaplica grobowa rodu Lauterbach została wzniesiona w 1866 roku w dzisiejszym Wilczynie koło Obornik Śląskich. Stoi pośrodku ruin cmentarza. Jeszcze do niedawna były tu zabytkowe drzwi. Potem je zdemontowano i - by zapobiec dalszej dewastacji - wstawiono dykty. Te jednak długo się nie utrzymały. Ten wyjątkowy cmentarny obiekt niszczeje...

Niegdyś w Wilczynie stał pałac Lauterbachów. Niestety nic z niego nie zostało, bo rozebrano go na początku lat 50. XX wieku, do ostatniej cegły. O tym jednak, że kiedyś górował nad Wilczynem niech świadczą zabudowania folwarczne, które przetrwały do dziś.