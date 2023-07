O kwietnym dywanie pod Halą Stulecia możemy w tym roku zapomnieć. Kwiaty były za drogie!

Kwitnące rośliny były prawdziwym hitem wśród turystów i mieszkańców Wrocławia. Nie ma się co dziwić. Wyglądały naprawdę efektownie, kwitnąc w promieniach słońca. Na tle kwietnego dywanu przechodnie chętnie robili sobie pamiątkowe zdjęcia. Ujęcia od razu lądowały w mediach społecznościowych.

W tym roku (2023) kwiaty się nie pojawiły.

– Teren przed Halą Stulecia to wizytówka miasta, którą co roku odwiedzają tysiące mieszkańców Wrocławia i turystów. Jej estetyczne zagospodarowanie powinno stanowić dla miasta priorytet. Oczywiście dyskusyjne i subiektywne jest podejście do sposobu takiego zagospodarowania. Osobiście nie jestem zwolennikiem "dywanów kwiatowych", nasadzanych wysokim kosztem z roślin jednorocznych – mówi kandydat na prezydenta Wrocławia Robert Suligowski, współprzewodniczący partii Zielonych.